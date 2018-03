Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Manica Janežič Ambrožič je na mestu odgovorne urednice nasledila v. d. odgovornega urednika Vanjo Vardjana. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Urednica informativnega programa TV Slovenija je postala Manica Janežič Ambrožič

Dobila je več kot dvotretjinsko podporo uredništva

26. marec 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Manica Janežič Ambrožič je nastopila štiriletni mandat odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija.

Na mesto odgovornega urednika jo je na predlog direktorice TV SLO Ljerke Bizilj imenoval generalni direktor RTV-ja Igor Kadunc. Od uredništva informativnega programa je dobila 70-odstotno podporo. Na mestu odgovornega urednika je nasledila v. d. odgovornega urednika Vanjo Vardjana.

Janežič Ambrožičeva je na RTV Slovenija zaposlena od leta 1997. Prehodila je pot od novinarke zunanjepolitičnega uredništva informativnega programa do voditeljice informativnih oddaj, avtorice odmevnih dokumentarnih oddaj z notranje- in zunanjepolitičnega področja, o osamosvojitvi Slovenije, izzivih Evropske unije, avtorice več oddaj Zrcalo tedna in voditeljice predvolilnih soočenj.

V zadnjih letih je delala predvsem kot voditeljica in urednica TV Dnevnika.

T. H.