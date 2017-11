Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 292.424 volivcev, ki se je predsedniških volitev udeležilo v 1. krogu, je bilo starejših od 60 let. Foto: BoBo Dodaj v

V 1. krogu na volitve več žensk in starejših

Prvi statistični podatki z volišč

7. november 2017 ob 10:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na prvi krog izbire novega predsednika republike je odšlo več žensk kot moških ter največ volivcev, ki so v starostni skupini nad 60 let.

Državna volilna komisija je 22. oktobra na voliščih v prvem krogu predsedniških volitev prvič izvajala statistično raziskavo o udeležbi po spolu in starosti. Podatke so zbirali volilni odbori po Sloveniji. Odstotek udeležbe pa so izračunali na podlagi splošnega volilnega imenika - torej vseh volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Njihovi podatki kažejo, da je se je volitev udeležilo več žensk (47,29 odstotka) kot moških (44,65 odstotka).

Po starosti pa je udeležba padala od starejših k mlajšim:

Skupina volivcev, starih 61 in več let: 56,02 %

Skupina volivcev, starih med 46 in 60 leti: 49,07 %

Skupina volivcev, starih med 31 in 45 leti: 38,07 %

Skupina volivcev, starih med 18 in 30 leti: 33,93 %

V prvem krogu volitev je sicer največ volilvcev - 47,21 odstotka - prepričal Borut Pahor, v drugem krogu to nedeljo pa se bo z njim pomeril Marjan Šarec, ki je prejel 24,76 odstotka glasov volivcev. Na volišča je 22. oktobra prišlo 44,24 odstotka volilnih upravičencev.

A. S.