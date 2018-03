V javnem sektorju na boljšem zlasti zdravniki

Vrnitev na raven iz leta 2012

21. marec 2018 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Podobno kot pred štirimi leti vprašanje plač javnega sektorja ostaja prihodnji vladi.

So pa tri pomembne podrobnosti vendarle drugačne: leta 2014 so se še iskali rezi in prihranki, danes - nasprotno - dvigi. Da sindikati takrat niso stavkali, ampak preračunljivo čakali na ponudbo nove ministrske ekipe. In da so tokratni dogovor spodkopala medsindikalna rivalstva, pred štirimi leti pa poziv, ki ga je Miro Cerar kot favorit za zmago tik pred volitvami izrekel Alenki Bratušek: naj plačni dogovor prepusti nasledniku oziroma njemu.

Vrnitev na raven iz leta 2012

Podaljševanje znižanih plač in drugih varčevalnih ukrepov so vlada in sindikati presekali za leto 2016, ko so zaposleni v svoje denarnice prvič dobili več. Januar je obudil izplačilo napredovanj, septembra se je sprostila plačna lestvica. To je resda pomenilo višje bruto osnove; a ni šlo za dvige, temveč zgolj in samo za vrnitev plač na raven iz junija 2012 - kjer so še danes.

Pred dvema letoma se je vnovič začel zviševati tudi regres, letos bodo polni znesek - 790 evrov bruto prvič prejeli vsi javni uslužbenci. Enako velja za leta precej znižane pokojninske premije.

Po protestu kuharic, čistilk in drugih s plačnega dna je vlada izpolnila tudi zavezo o odpravi napak pri plačah do 26. razreda, med njimi tudi medicinskih sester, uniformiranih poklicev, vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Zvišala je plače direktorjev in ravnateljev, ki se niso spreminjale desetletje. Nerešene pa so na koncu ostajale anomalije nad 26. razredom in zaveza, da bo zaradi zvišanj zdravniških plač više pomaknila tudi primerljive poklice.

Izboljšanja prejemkov pri zdravnikih

Zlasti z zdravniki si bo odhajajoča ekipa nakopala nemalo očitkov. Sploh glede na podatke ministrstva za javno upravo: da je po uveljavitvi stavkovnega sporazuma kar 970 zdravnikov skočilo v najvišji mogoči, 57. plačni razred. Ta se je po številčnosti okrepil za 96 odstotkov. Ali drugače, prej jih je bilo v najvišjem razredu 16 odstotkov, danes kar 31. Skoraj tretjini zdravnikov se je plača zvišala za 20 odstotkov; na ljubljanskem UKC-ju je takih zdravnikov več kot 500, eden je napredoval celo za 10 razredov, kar v plači pomeni za 40 odstotkov.

Nika Benedik, Radio Slovenija