V Kopru bi begunce ob soglasju krajanov naselili v posamezna stanovanja

Škofije niso primerne zaradi več dejavnikov

18. marec 2017 ob 10:51,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 16:31

Koper - MMC RTV SLO

Občinski svet ne nasprotuje predlagani naselitvi do 50 ljudi s statusom mednarodne zaščite v koprski občini, a ne na Škofijah. Svetniki predlagajo naselitev v stanovanja po različnih krajevnih skupnostih v občini.

Način naselitve v stanovanja po vsej občini, ki so ga s sklepom predlagali na izredni seji koprskega občinskega sveta, bo pripomogel k uspešni in mirni integraciji begunskih družin v novo okolje, so prepričani svetniki. Pri zagotavljanju primernih prostorov za namestitev se morajo po njihovem mnenju upoštevati različni dejavniki, so pojasnili na občini.

"Potrebno soglasje krajanov"

Med dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so v sklepu omenili oddaljenost od središča občine, možnost za dodatne prostočasne dejavnosti v kraju, soglasje krajanov in krajevnih skupnosti ter možnost za sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi javnimi službami in ustanovami.

Svetniki, ki bodo v tej zadevi dejavno sodelovali s koprskim županom Borisom Popovičem, občinsko upravo in ministrstvom za notranje zadeve, so Peter Bolčič in Vlasta Vežnaver (Koper je naš) ter Mojca Hilij Trivič (SDS), Ingrid Kocjančič (SMC) in Milojka Lahajnar Špacapan (DeSUS).

Hilij Trivičeva je po seji izrazila zadovoljstvo s sprejetimi sklepi. Zadovoljni so tudi v ZL-ju, od župana pričakujejo, da ne bo "snedel besede in bo izpeljal, kar je obljubil", je dejala občinska svetnica iz vrst ZL-ja Maja Tašner Vatovec.

Kakšno težo ima občinski sklep?

Umestitev integracijske hiše za begunce na Škofijah je bila predmet pogovora na izredni seji koprskega občinskega sveta, ki jo je sklical župan Popovič. Vprašanje ostaja, kakšno težo imajo občinski sklepi, glede na to, da ima zadnjo besedo pri umestitvi integracijske hiše notranje ministrstvo. Zagotavljanje prostorskih kapacitet na območju koprske občine za osebe, ki so pridobile mednarodno zaščito, je bila sicer na izredni seji edina točka dnevnega reda.

Izredne seje se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic. Strokovne službe občine in ministrstva se bodo sešle v prihodnjih dneh in preverile možnosti za optimalne rešitve, so pojasnili na ministrstvu.

Na zboru krajanov večinsko proti

Spomnimo, da je 11. marca okoli 300 krajanov Škofij protestiralo proti načrtovani integracijski hiši, podobno pa se je zgodilo tudi na torkovem zborovanju. Predstavniki notranjega ministrstva in Mestne občine Koper so se nato dogovorili, da bodo nadaljevali pogovore, ki bodo vključevali tudi konkretne alternativne.

Ministrstvo namreč na Škofijah načrtuje umestitev integracijske hiše za do 50 beguncev, zanjo pa so že podpisali pogodbo o najemu z lastnicama objekta v središču kraja, čeprav objekta še niso prevzeli.

Krajani so bili na omenjenem zborovanju večinsko proti integracijski hiši, Popovič pa je ponudil možnost, da bi občina prevzela 50 beguncev, vendar bi jih naselili razpršeno na različnih lokacijah znotraj občine. V sredo je Popovič že predlagal eno stanovanje v lasti občinskega javnega stanovanjskega sklada, ki je v središču Škofij in kamor bi namestili prvo štiri- ali petčlansko družino.

G. K.