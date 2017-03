Na Škofijah okoli 300 ljudi protestiralo zaradi načrtovane namestitve beguncev

Opozarjali na neprimernost lokacije

11. marec 2017 ob 17:32

Škofije - MMC RTV SLO/STA

V središču Škofij se je popoldne na mirnem shodu proti načrtovani vzpostavitvi integracijske hiše za begunce zbralo okoli 300 ljudi. Prišlo je tudi manjše število podpornikov beguncev.

Protestniki, med katerimi je bilo tudi nekaj prebivalcev sosednjih Milj in Žavelj na italijanski strani meje, kjer se prav tako soočajo s problematiko sprejemanja beguncev, so v mirnem shodu nekajkrat prečkali glavno cesto in okoli 20 minut ovirali promet, kljub bližini okoli 20 podpornikov beguncev pa razen besednih izmenjav ni prišlo do incidentov.

Udeleženci shoda so svoje mnenje o umestitvi integracijske hiše v njihovo okolje izrazili s transparenti, kot so "Lokacija ni primerna", "Centre v prazne državne ustanove" ter "Nismo nestrpni".

"Mi nismo proti njim, ampak lokacija, na kateri smo zdaj, ni primerna za to," je ob začetku shoda povzela njegova organizatorka Vlasta Vežnaver, sicer občinska svetnica iz županove stranke Koper je naš.

Dokončna odločitev še ni sprejeta

Zbrane je poskusil nagovoriti tudi predsednik krajevne skupnosti Škofije Edmond Gašpar, ki pa so ga protestniki kmalu preglasili z žvižganjem. Zbranim je posredoval informacijo ministrstva za notranje zadeve, da dokončna odločitev o integracijski hiši še ni sprejeta, sicer pa izrazil nezadovoljstvo nad tem, da so jim odločevalci prikrivali informacije vse od sredine lanskega novembra, in da krajevne skupnosti nihče ni vprašal za mnenje.

"Ministrstvo me je včeraj opoldne seznanilo, da ni sprejeta še nobena dokončna odločitev o integracijski hiši na Škofijah," je zatrdil Gašpar. O tem bodo odločali v ponedeljek in to nemudoma sporočili krajevni skupnosti, istega dne popoldne pa je sicer v Kopru dogovorjen sestanek predstavnikov ministrstva z županom Borisom Popovičem.

Posledično za ponedeljek napovedanega zbora krajanov ne bo, saj morajo na ministrstvu najprej sprejeti odločitev, se o tem pogovoriti z občino in nato krajanom podati uradne informacije. Če pa bodo v ponedeljek sprejeli kakršnokoli odločitev, ki bi se dotikala krajevne skupnosti, bo zbor krajanov sklican za torek, je povzel Gašpar.

Občina prepričana v iskanje primernejše lokacije

Shod si je med drugimi ogledal tudi koprski podžupan Peter Bolčič, ki si veliko obeta od ponedeljkovega srečanja z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. "Verjamem, da bo sprejel naše argumente in da se bo poiskala primernejša lokacija," je povedal medijem.

"Ne bežimo od tega, da moramo tudi mi mogoče sprejeti del bremena, ampak mislim, da je bistveno lažje integrirati manjše skupine," je pojasnil Bolčič ter dodal, da občina nima v lasti primernih nepremičnin za namen integracijske hiše.

T. H.