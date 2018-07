V Levici so se pripravljeni pogajati, a pričakujejo bistveno drugačno koalicijsko pogodbo

Bo usklajevanje z Levico uspešnejše?

20. julij 2018 ob 14:22,

zadnji poseg: 20. julij 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koordinator stranke Levica Luka Mesec je po napovedi, da bo peterica strank, zbranih okoli LMŠ-ja, po izstopu NSi-ja k pogajanjem povabila Levico, dejal, da so se v Levici pripravljeni pogajati, a obenem pričakujejo bistveno drugačno koalicijsko pogodbo od pogodbe, ki so jo stranke usklajevale z NSi-jem.

Mesec meni, da je trenutna koalicijska pogodba slaba, saj vsebuje številne "škodljive ukrepe", med njimi je Mesec naštel davčne olajšave za bogate in spodbujanje privatizacije zdravstva in šolstva. Mesec pričakuje, da bodo zdaj pogovori z Levico stekli tudi na vsebinski ravni, saj "smo do zdaj imeli le dva sestanka, brez vsebinskih pogovorov".

Na vprašanje, ali bodo vztrajali pri svojih zahtevah, je Mesec dejal, da v Levici niso postavljali nobenih ultimatov, "se bomo pa v pogajanjih držali našega programa, ki je znan". Pri tem je mesec poudaril ohranitev javnega zdravstva in šolstva, spremembo v zunanji politiki in okoljsko politiko, ki se ne podreja interesom industrije. Zato Mesec pričakuje, da bo plod pogajanj z Levico koalicijska pogodba, ki bo v ospredje postavila blaginjo za "vse".

O programskih izhodiščih za morebitna pogajanja sicer razpravlja izvršni odbor Levice. Sicer Levica še ni dobila neposrednega vabila k pogajanjem, a Mesec pričakuje, da se bo, glede na objave v medijih, to zgodilo v ponedeljek ali torek.

Po odhodu NSi-ja vabilo Levici

Na današnjem srečanju generalnih sekretarjev peterice strank, zbranih okoli LMŠ-ja, so sklenili, da bodo s ciljem oblikovanja vladne koalicije, ki bo imela v državnem zboru večino, nadaljevali pogovore. Zdaj je v igri stranka Levica, so pojasnili po sestanku. Srečanje predsednikov strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS bo predvidoma v torek, na njem pa še ne bo predstavnikov Levice. Z Levico se je predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec v preteklih tednih sicer že pogovarjal o sodelovanju, a za skupno mizo predstavniki petih strank in Levice še niso sedeli.

Koalicijsko pogodbo je peterica strank do zdaj usklajevala in v veliki meri tudi uskladila z NSi-jem, ki pa se je v ponedeljek iz pogajanj umaknil, zaradi česar Šarec v DZ-ju nima zadostne podpore za izvolitev za mandatarja za sestavo vlade. Mesec je ob tem dejal, da se je na koncu izkazalo, da se je NSi pogajal "s figo v žepu".

Tudi po srečanju generalnih sekretarjev so iz LMŠ-ja sporočili, da koalicijsko pogodbo ocenjujejo kot dobro, saj je plod usklajevanj in pogajanj šestih strank. "Kot uspeh vidimo prav to, da je za mizo sedelo šest strank, kar kaže na to, da znamo sodelovati in priti skupaj tako na ključnih področjih kot področjih, kjer so bile možnosti za razhajanja največje," so še navedli.

G. K.