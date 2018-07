Tonin: Najbolje bi bilo, da Slovenija dobi veliko koalicijo, ki jo morata sestavljati prvi in drugi na volitvah

NSi se umika iz koalicijskih pogajanj

16. julij 2018 ob 07:39,

zadnji poseg: 16. julij 2018 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik NSi-ja Matej Tonin je po seji izvršnega odbora NSi-ja povedal, da je izvršilni odbor NSi-ja soglasno sprejel stališče, da zapusti koalicijska pogajanja. Čeprav je zadnji predlog koalicijske pogodbe po njihovem mnenju precej boljši od prejšnjih različic.

V NSi-ju niso bili zadovoljni z do zdaj izpogajanim, so sporočili po seji izvršilnega odbora stranke. Predsednik NSi-ja Matej Tonin je po seji izvršilnega odbora pojasnil, kaj vse jim je uspelo uskladiti z drugimi morebitnimi partnerji in česa jim ni uspelo. Vendar niso pričakovali, da jim bo uspelo realizirati ves njihov program. "Smo realisti in vemo, da je koalicijska pogodba stvar pogajanj in kompromisov," je dejal in se zahvalil Šarcu, ki se je po njegovih besedah trudil, da bi prišlo do kompromisov in da so bili tudi drugi partnerji v pogovorih korektni do njih.

"Dokazali smo, da se je slovenska politika sposobna pogajati in sposobna doseči kompromise," je dejal. Vendar po mnenju NSi-ja obstaja velika verjetnost, da tega, kar je bilo izpogajano, v praksi ne bi mogli realizirati.

Ker je šest koalicijskih partnerjev težko koordinirati, bi konflikti lahko pripeljali do propada koalicije: "Pogajanja so pokazala, da konflikti iz stare koalicije niso pozabljeni in so izredno obremenjujoči. V nekaterih delih so zelo osebne narave." Ustrašili pa so se tudi možnosti preglasovanja s pomočjo Levice v parlamentu. "V programsko pomembnih odločitvah bi nas lahko koalicijski partnerji z glasovi Levice preglasili," je menil Tonin.

V NSi-ju so mnenja, da je Slovenija pred pomembnimi globalnimi in domačimi izzivi, zato potrebuje trdno in kompaktno vlado. "Najbolje bi bilo, da Slovenija dobi veliko koalicijo, ki jo morata sestavljati prvi in drugi na volitvah. Tako bi prišlo do trdne koalicije, ki jo Slovenija potrebuje," je še dejal Tonin in pojasnil, da so s korakom nazaj dali drugim možnost za premislek, ali je koalicija, ki jo sestavlja Šarec, res to, ali bi bila boljša kakšna druga koalicija. "Mogoče se bo kakšna izmed sredinskih strank opogumila, da bo začela pogajanja z Janšo," je še dejal predsednik NSi-ja.

V SD-ju zadovoljni

Z doseženim na sobotnih pogajanjih je zadovoljen predsednik SD-ja Dejan Židan, ki je presodil, da je zadnji predlog dovolj dober, da ga stranke lahko predstavijo svojim organom. Kot je povedal ob robu zasedanja Sveta EU-ja za kmetijstvo in ribištvo, so v koalicijskih pogajanjih naredili pomemben korak naprej.

Židan pričakuje, da bodo kmalu prejeli prečiščeno različico sobotnega dogovora in ponedeljkovih pogajanj, izkupiček pogajanj pa bodo kolegiju in članom predsedstva SD-ja predstavili v torek. Tudi v LMŠ-ju so potrdili, da nameravajo čistopis koalicijske pogodbe morebitnim partnerjem posredovati še v ponedeljek.

Na vprašanje, ali bomo kandidata za mandatarja dobili v prvem krogu, je Židan dejal, da je to vprašanje časovnice. Za SD je po njegovih besedah "čisto sprejemljivo, če je mandatarski kandidat v prvem, drugem ali tretjem krogu". Želi pa si, da bi vlado dobili čim prej. Trenutno kaže, da bo vlada popolnoma neideološka, saj bodo v njej štiri sredinske stranke ter po ena z levega in desnega političnega pola, je navedel.

Janša preklical vabilo

Medtem je želel pripravljenost parlamentarnih strank za oblikovanje svoje koalicije sprva preveriti tudi Janez Janša, predsednik relativne zmagovalke volitev, stranke SDS. Predsednike parlamentarnih strank je najprej povabil na pogovore o tem, a je pozneje vabilo, na katero se sicer večina strank ni nameravala odzvati, preklical.

Janša mora sicer do četrtka predsedniku republike Borutu Pahorju sporočiti, ali bo sprejel ponujeno kandidaturo za mandatarja. Ali preklic vabila pomeni, da mandatarstva ne namerava sprejeti, še ni znano.

VIDEO NSi ne gre v Šarčevo koalicijo

Al. Ma., G. C.