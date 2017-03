Sodišče: Rotnik mora plačati 1,6 milijona evrov davka na "nepojasnjeno" premoženje

Sodba razkriva denar v kovčkih, milijone na roke in domnevne zaslužke na Balkanu

9. marec 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Upravno sodišče je potrdilo ugotovitve finančne uprave, ki je pri nekdanjem direktorju Teša Urošu Rotniku odkrila nepojasnjeno razliko 3,9 milijona evrov premoženja in mu odredila plačilo 1,6 milijona evrov davka.

"Denarja mi ne morejo pobrati, ker ga nimam. Oni so mi napisali, da moram plačati več davka, kot sploh imam premoženja," je sodbo za oddajo Tarča komentiral Uroš Rotnik, ki ne izključuje možnosti osebnega stečaja. Hkrati napoveduje dolgotrajno bitko z državo. "Vložili bomo revizijo zoper postopek, potem pa so še naslednje stopnje naprej. Jaz se bom boril do konca, ker sem prepričan, da je bilo vse prav," je povedal Rotnik.

V sefu ni bilo denarja

Davčni inšpektorji so pregledali Rotnikovo poslovanje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011, kar se delno prekriva z njegovim koncem vodenja Teša. Kot je prvič javno razvidno iz sodbe, se le deloma potrjujejo do zdaj prisotne informacije v javnosti. Denarja v sefu, ki se ga je omenjalo, policija ni našla, prav tako ga ne navaja finančna uprava. Je pa v tem času Rotnik poleg redne porabe kupil vikenda na Krku in v Moravcih, v vrednostne papirje vložil 1,1 milijona evrov, mami daroval 1,2 milijona evrov, 750 tisoč evrov nakazal podjetju v Luksemburg ter posodil 670 tisoč evrov.

Inšpektorji odkrili 4,7 milijona evrov razkoraka v premoženju

Inšpektorji so v odločbi oktobra 2014 ugotovili, da je razlika med njegovimi uradnimi prihodki in spremembo premoženja 4,7 milijona evrov, ter mu naložili skoraj dva milijona evrov davka, vendar je po pritožbi ministrstvo za finance to vsoto decembra 2015 znižalo za 344 tisoč evrov.

Gotovinski dobički iz Bosne

Rotnik ocenam inšpektorjev očita več postopkovnih napak in nepravilno ugotovljeno stanje premoženja. Večji del denarja je, kot trdi v zagovoru, zaslužil v privatizaciji v Bosni in Hercegovini, kjer so se "dobički izplačevali gotovinsko" in zato za večino ni preverljivega denarnega toka prek transakcijskih računov. Prav tam je po njegovih navedbah nastala razlika, ki so jo odkrili davčni organi.

Vendar Rotnik denarja, kot trdi, ni nezakonito nosil čez mejo, temveč mu ga je finančnik Bogdan Pušnik v Sloveniji pred pričami izročal v gotovini. Zgodbi, da je Pušniku, ki je osumljen pomoči pri pranju denarja, dal v upravljanje 3,6 milijona evrov v gotovini in mu jih je ta nato vračal (2,3 milijona v času vodenja Teša), zaradi neprepričljivosti sodniki niso verjeli. "Pojdite sami vprašat v Bosno, pojdite na Hrvaško. Pri nas poglejte, kako so rasle delnice Laškega. Veliko smo s temi vrednostnimi papirji dobili in veliko izgubili. Ampak finančni svet je pač takšen, kot je," visoke dobičke z delnicami na Balkanu pojasnjuje Rotnik.

Gotovina v kovčkih, milijoni na roke

Sodišče je podvomilo o potrdilih, ki naj bi dokazovala zaslužke na Balkanu. "Predloženim listinam glede na izjemno visoke zneske transakcij ni mogoče verjeti in izročanje velikih vsot denarja na roke brez zavarovanj, overjenih pogodb ipd. ni verjetno. Pritrjuje tudi stališču o neobičajnem načinu poslovanja - predajanje gotovine v kovčkih, na cesti oziroma v lokalu.”

Rotnik je s pričanjem po oceni sodišča še večkrat zašel na spolzek teren. Med drugim je navajal, da je staršem leta 2002 prinesel 2,5 milijona nemških mark za vračilo posojila, vendar ga je dal v hrambo, ker starša denarja tedaj nista potrebovala. Ko je bil opozorjen, da marke v letu 2002 niso več veljavno plačilno sredstvo, si je premislil in dejal, da tega denarja ni dal v hrambo ravno zato, ker bi imeli lahko zaradi menjave v evre težave.

Navedbam o posojilu staršev niso verjeli

Kot je razvidno iz sodbe, sodišče ni verjelo niti navedbam družine Rotnik o medsebojnih posojilih. Tožnikova mati je večkrat spreminjala izjave in listine o denarnem toku našla šele po izdaji odločbe finančne uprave. Tako je obveljalo prvotno pričanje obeh, da ji je Rotnik izročil 1,24 milijona evrov gotovine. Poznejšim izjavam, s katerimi sta skušala dokazati drugačno zgodbo, pa ni verjela ne finančna uprava in ne sodišče, čeprav Rotnik vztraja, da je mami vrnil le pol milijona evrov, kolikor si je izposodil za začetek poslov na Balkanu.

Jure Brankovič, TV Slovenija