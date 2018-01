V Sovi stavkajo mesec in pol. Je vanjo vstopila politika?

Kako stavkajo obveščevalci

17. januar 2018 ob 22:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Uslužbenci Sove že mesec in pol stavkajo. Kot pravi sindikat, med drugim zaradi premajhnega števila zaposlenih in neustreznih plač, potrebnega odziva politike na zahteve obveščevalcev pa da ni.

Kako sploh stavkajo obveščevalci, vprašamo poznavalca razmer, nekdanjega direktorja Sove, in nekdanjo premierko. Sova namreč sodi pod vsakokratnega predsednika vlade.

Rupnik: Premalo so ovrednoteni

"Obveščevalna služba zelo težko stavka. [...] Verjemite mi, da če bi obveščevalci nehali delati, bi se to poznalo," je odgovoril Andrej Rupnik, direktor Sove med letoma 2007 in 2010.

Se pa strinja, da ima država glede na širše varnostne razmere premalo operativcev, pri plačah pa nekaj napak oziroma premalo ovrednotenih. "Če neki obveščevalec po nalogu matične države, v tem primeru Republike Slovenije, v tujini zbira podatke na tajen način, je to za spekter te države, v kateri deluje, kaznivo dejanje. Človek je izpostavljen praktično potencialnemu kazenskemu pregonu, potencialnemu zaporu. [...] Količnik ima pa praktično zelo primerljiv s policijo ali pa recimo, v tem primeru, z vojsko."

"To je služba, ki lahko zelo zelo pomaga državi oziroma ji mora pomagati. Seveda pa mora delati strokovno in brez političnih pritiskov," pa je povedala Alenka Bratušek, predsednica vlade v letih 2013 in 2014.

Je tu predsednik vlade sogovornik? "Predsednik vlade je tisti, ki odredi, kaj se bo naredilo, pa pooblasti ljudi, ki bodo delali. Sam se seveda ne bo pogovarjal," je odvrnil Rupnik.

Kaj nas je najbolj zanimalo

Nedialog škodi vsem. Konec koncev obveščevalni podatki pomagajo vsakokratnemu premierju pri odločitvah. "Postopki sanacije bank in postopki privatizacije ... je bilo kar nekaj koristnih podatkov, na katere smo se lahko oprli pri svojih odločitvah. O res konkretnih zadevah pa na žalost ne smem," je povedala nekdanja premierka.

Je politika vstopila v Sovo?

Prvi parlamentarni nadzornik Sove je stavko pred mesecem označil za predvolilno dejanje. "To je vse skupaj vihar v šalici vode, ki ima en zelo jasen političen cilj. SD ruši Cerarja," je takrat v Odmevih dejal Branko Grims (SDS).

Povsem spregledana ocena; zato vprašanje, je politika res vstopila v Sovo? "Jaz bom zdaj odgovorila, da si želim, da ne," je odgovorila Bratuškova.

Vsaka stavka je na neki način pritisk na politiko, pravi Rupnik. Pripisati jo eni stranki, pa je govorjenje na pamet. Je pa zakon potreben nujnih popravkov. "Absolutno stojim za stališčem, da bi morala biti v zakonu izrecna prepoved kakršnega koli političnega udejstvovanja kogar koli, ki je zaposlen v Sovi."

V nasprotju z vojsko in policijo so namreč obveščevalci lahko tudi politično dejavni.

Tanja Gobec, TV Slovenija