Vasilka Sancin je mednarodnopravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Ukvarja se z mednarodnopravno ureditvijo varstva človekovih pravic in mednarodnim pravom. Foto: BoBo Sorodne novice Najvplivnejši pravniki: Kako (ne) razumemo ustavno demokracijo

Vasilka Sancin postala članica odbora ZN-a za človekove pravice

Priznanje njenemu delu

15. junij 2018 ob 10:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vasilka Sancin je postala novoizvoljena članica odbora ZN-a za človekove pravice, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah so v četrtek izvolili devet novih članov odbora Združenih narodov za človekove pravice, med njimi tudi Vasilko Sancin.

Izvolitev Vasilke Sancin v odbor ZN-a za človekove pravice po mnenju ministrstva pomeni pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije.

Odbor za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, med njimi so pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in osebne varnosti ter pravice do svobodnega izražanja. Sestavljen je iz 18 pravnih strokovnjakov.

Sa. J.