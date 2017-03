Delovna skupina bo popularizirala vojaštvo, policijo, pa še dvigala nacionalno zavest

Vse manj zanimanja za obrambo države

1. marec 2017 ob 19:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstva za izobraževanje, notranje zadeve in obrambo bodo ustanovila medresorsko delovno skupino, cilj katere bo z nacionalno strategijo komuniciranja popularizirati poklic vojaka in policista ter povečati nacionalno zavest.

Cilj delovne skupine bo tudi povečati domoljubje in osveščati državljane o pomenu nacionalne varnosti. Na delovnem sestanku so se ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar in ministrica za obrambo Andreja Katič pogovarjale še o tem, kako mladim približati poklica vojaka in policista prek izobraževalnega sistema, so zapisali na spletni strani ministrstva za obrambo.

Po tistem, ko je Slovenija leta 2004 prenehala izvajati vpoklic mladih državljanov na služenje vojaškega roka, je sodelovanje v oboroženih silah postalo prostovoljno in poklicno, vstop novih pripadnic in pripadnikov pa poteka prek temeljnega vojaškega usposabljanja in nato zaposlitve. Gibanje na tem področju pa je po navedbah ministrstva za obrambo skrb vzbujajoče, saj kljub prizadevanjem promocije in kljub različnim izboljšavam statusa vojaka zanimanja za sodelovanje v obrambnem sistemu države ni oziroma je vse manjše.

Nadaljevanje takšnega gibanja bo po njihovih navedbah onemogočilo uresničevanje zastavljenih strateških ciljev na področju polnjenja obrambnega sistema, kar bo v prihodnje vplivalo na delovanje sistema ter v zadnjem koraku na nacionalno varnost v državi. V podobni situaciji je tudi notranjevarnostna komponenta slovenskega nacionalnovarnostnega sistema.

Varnost kot samoumevna danost

Civilna družba vse bolj sprejema stanje varnosti kot dejstvo, za katero ni treba namenjati ne finančnih ne materialnih in niti ne človeških virov, zato državljanke in državljani za varnost države niso pripravljeni prevzemati osebne odgovornosti v prepričanju, da bo to storil nekdo drug. Kot kažejo podatki ene od raziskav, ima takšno razmišljanje svoje korenine v vzgoji mladih državljank in državljanov, so še zapisali.

