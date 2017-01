Vlada bo prenovila institucijo državnega pravobranilstva

Nova ureditev naj bi omogočala učinkovitejše delovanje

16. januar 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S predlogom zakona o državnem odvetništvu želijo na vladi zagotoviti učinkovitejše in preglednejše opravljanje pristojnosti pravobranilstva, ki bo kot samostojen in avtonomen organ bolj fleksibilno.

Glavni namen prenove institucije državnega pravobranilstva je doseganje učinkovitejšega zastopanja države, so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade. Analiza izpostavljenosti države pred sodnimi in drugimi postopki namreč kaže, da je država izpostavljena postopkom, katerih vrednost skupaj presega milijardo evrov.

Državno odvetništvo kot samostojen in avtonomen organ bo po prepričanju vlade učinkoviteje zastopalo premoženjske in druge interese države. Med drugim bo opravljalo strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, je pojasnjeno v sporočilu po seji vlade.

V instituciji državnega odvetništva bodo delovali generalni državni odvetnik in njegov namestnik kot funkcionarja ter višji državni odvetniki, državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike, ki bodo imeli status javnih uslužbencev. Da bi preprečili politično kadrovanje je v postopku izbire generalnega državnega odvetnika in višjih državnih odvetnikov predvideno mnenje t. i. komisije za presojo ustreznosti kandidatov, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov.

Velik poudarek v predlagani ureditvi je namenjen tudi zagotavljanju javnosti dela, saj bo državno odvetništvo na svojih spletnih straneh objavljalo in redno posodabljalo podatke o izvajanju nalog, ki jih bo opravljalo v okviru svojih pristojnosti, je še zapisano v sporočilu po seji vlade.

G. K.