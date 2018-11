Vlada in koordinacija sindikatov javnega sektorja pred podpisom dogovora

Sporazum bo parafiran v torek

26. november 2018 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vladnim pogajalcem je s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, uspelo zbližati stališča do te mere, da je za torek pričakovati parafiranje stavkovnega sporazuma. Podrobnosti dogovora še niso znane.

Kot je pojasnil Počivavšek, je sindikalna stran vladni že v petek poslala pripombe na četrtkov čistopis predloga, ki ga je po srečanju v sredo pripravila vlada. Ta se je zdaj opredelila do zadnjih pripomb in po Počivavškovih navedbah ocenila, da so predlogi zanje sprejemljivi. "Na končno besedilo še čakamo," je dejal Počivavšek, a dodal, da "če bo vse po sreči, bo sporazum v torek parafiran".

Predvidena je parafa enega sporazuma, katerega besedilo bo enako za celotno skupino sindikatov, v nadaljevanju pa bodo predstavniki sindikatov morali za podpise sporazumov za reševanje njihovih stavkovnih zahtev dobiti mandat organov sindikatov. Postopki v posameznih sindikatih so sicer različni in trajajo različno dolgo, nikjer pa naj ne bi trajali več kot nekaj dni.

Odprta ostala tri vprašanja

Da so Počivavškovi sindikati in vladna stran blizu dogovora, je bilo jasno že v sredo, ko so sindikati dobili vladno zagotovilo o financiranju dviga plač. Glavni vladni pogajalec Peter Pogačar je že tedaj izrazil pričakovanje, da tudi do stavke teh sindikatov, ki je napovedana za 5. december, ne bo prišlo.

Počivavšek je sicer v sredo pojasnil, da so ostala odprta tri vprašanja, in sicer priloga z vsemi delovnimi mesti, katerih vrednotenje se spreminja, besedilo o seznanjanju sindikatov z morebitnimi dogovori, ki bi se sklepali v javnem sektorju, in vprašanje standardov in normativov.

Šolniki in zdravstveniki sporazum že podpisali

Sindikati v Počivavškovi skupini sicer med drugim zastopajo veterinarje, carinike, vojake, zaposlene v državni upravi, centrih za socialno delo in v kulturi. Prav tako znotraj te skupine sodelujejo sindikati, ki zastopajo del zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Šolski sindikat Sviz in dva zdravstvena sindikata so sporazume o razreševanju stavkovnih zahtev z vlado parafirali že pretekli teden. Z njimi so predvideni splošni dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov.

