Vlada je odločanje o usodi Ahmada Šamija vrnila MNZ-ju

MNZ je izdal odločbo o deportaciji Šamija

16. november 2017 ob 17:34,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je pregledala vse pravne možnosti, kaj lahko stori glede statusa Ahmada Šamija, in ugotovila, da nima pristojnosti, da bi lahko v to zadevo posegla, je pojasnil zunanji minister Karl Erjavec.

Po njegovih navedbah je bilo na seji vlade izpostavljenih veliko pravnih vidikov, kako bi se lahko lotili tega primera. Pogovarjali so se zlasti o možnosti ugotavljanja obstoja interesa države, da Šami ostane v državi in dobi dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z 51. členom zakona o tujcih.

Ta določa izjeme, zlasti ko gre za osebe, ki so uspešne na znanstvenem, kulturnem in športnem področju, v konkretnem primeru pa teh elementov vlada ni zaznala, je povedal Karl Erjavec. Možnost odločanja po tem členu je namreč v preteklih dneh napovedal premier Miro Cerar.

Zadeva tako ostaja v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, ki je izdalo odločbo o deportaciji Šamija.

Cerar brez večine

Predsednik SD-ja Dejan Židan je pojasnil, da so bili na mizi različni predlogi, predsednik vlade Cerar pa je ugotovil, tako domneva Židan, da za nobenega nima potrebne večine, zato je to točko umaknil oz. zaustavil.

Židan je napovedal, da se bo sam še naprej zavzemal za to, da se človečnost v Sloveniji kaže z dejanji, ne le velikimi besedami. Vendar ni želel pojasniti, za katero rešitev si je sam prizadeval. Zanj je sicer sprejemljiva vsaka rešitev, ki ohranja človeško dostojanstvo, in "Slovenija to v praksi, če hoče, tudi zmore". Se pa Židan strinja, da mora biti katera koli rešitev sprejeta po pravni poti.

