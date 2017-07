Vlada je znanost opredelila za svoje prednostno področje

Srečanje s predstavniki s področja znanosti in visokega šolstva

24. julij 2017 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada se zaveda izjemnega pomena znanosti za razvoj družbe in je znanost opredelila za svoje prednostno področje, so po srečanju s predstavniki s področja znanosti in visokega šolstva sporočili iz kabineta premierja Cerarja.

Sredstva za znanost v letu 2015 je vlada primerjalno povečala za 5,6 odstotka, na zadnji seji pa se je zavezala, da bo področju znanosti v letu 2018 namenila še dodatnih 18 oziroma 20 milijonov evrov sredstev, so po sestanku navedli v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja.

Premier in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič sta prisotnim zatrdila, da bo pristojno ministrstvo že v letošnjem letu poskusilo zagotoviti nujna dodatna sredstva za znanost. Cerar je ob tem opozoril, da si je za povečanje sredstev močno prizadeval tudi osebno, saj se zaveda, da je "vsaka investicija v znanost tudi investicija v napredek, investicija v mlade in investicija v družbo znanja".

Zakonske spremembe

Cerar je spomnil, da vlada spreminja tudi zakonodajo na tem področju. Prenovljeni zakon o visokem šolstvu po njegovi oceni zagotavlja sistemsko financiranje visokega šolstva glede na rast bruto domačega proizvoda. Podobno rešitev bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport umestilo tudi v predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo pripravljen jeseni, so še zapisali v Cerarjevem kabinetu.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je že pred srečanjem ocenil, da se razmere za raziskovalno delo že nekaj let izrazito slabšajo.

G. C.