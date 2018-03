Vlada želi določiti enotne pogoje in možnosti za delovanje nevladnih organizacij

Državni zbor bo obravnaval predlog zakona o nevladnih organizacijah

18. marec 2018 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslance čaka obravnava zakona o nevladnih organizacijah, s katerim namerava odhajajoča vlada celovito urediti področje nevladnega sektorja z enotno opredelitvijo in določitvijo enakih pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Na ministrstvu za javno upravo, kjer so zakon pripravili, ob tem poudarjajo, da želijo celotno in pregledno urediti sektor, ki v nekaterih članicah EU-ja zajema sedem odstotkov vseh zaposlenih, medtem ko v Sloveniji predstavljajo zaposleni v nevladnem sektorju manj kot odstotek vseh zaposlenih, čeprav je v njem več deset tisoč organizacij.

Nevladna organizacija je glede na predlagano opredelitev organizacija, ki je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, ki je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Ne sme biti organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Nevladna organizacija prav tako ne more biti organizacija, ki jo je ustanovila politična stranka.

Poleg tega bo zakon po pojasnilu ministrstva celostno uredil pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravno-organizacijsko obliko. V veljavnem pravnem redu je pod enotnimi pogoji namreč mogoče pridobiti status v javnem interesu samo društvom po zakonu o društvih, tako da postopek podelitve statusa v javnem interesu zakonsko ni enotno urejen. Dodatno so na ministrstvu poudarili, da imajo po veljavni zakonodaji vsa društva možnost pridobiti status delovanja v javnem interesu ne glede na področje.

Ob morebitni uveljavitvi novega zakona bo nevladna organizacija lahko dobila status organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeni člani niso osebe javnega prava, če bo delovala najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa, prav tako pa bo morala izkazati pomembne dosežke pri svojem delu.

Med pomembnimi cilji zakonskega predloga je tudi vzpostavitev enotne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, so poudarili na ministrstvu za javno upravo. Po predlogu bo enotno evidenco vzpostavila in vodila organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, na podlagi podatkov ministrstev, ki lahko podelijo status. Enotne evidence zdaj ni, ampak lahko vsako ministrstvo vodi svoje evidence po področjih iz svojega resorja.

