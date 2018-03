Vladna sindikalna pogajalka: Vlada, ki opravlja tekoče posle, ne more sklepati dogovorov

Skupina sindikatov, ki jih vodi Jakob Počivavšek, razpravlja o nadaljnjih potezah

19. marec 2018 ob 12:56,

zadnji poseg: 19. marec 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavna vladna pogajalka pri pogajanjih s sindikati, generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, je koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, obvestila, da se pogajanja ne morejo nadaljevati.

Neodgovorno bi namreč bilo, da bi vlada dan, preden bo začela opravljati tekoče posle, sklepala dogovore, ki bi imeli posledice za javne finance, je sindikatom sporočila vladna pogajalka Lilijana Kozlovič.

Počivavškova skupina sindikatov je sicer v petek vlado pozvala k pogajanjem. V odprtem pismu premierju v odstopu Miru Cerarju ter prvakoma SD-ja Dejanu Židanu in DeSUS-a Karlu Erjavcu so izrazili prepričanje, da ni nobenega razloga, da pogajanj ne bi nadaljevali, kot je bilo predvideno. Kot so zapisali, vlada še ne opravlja tekočih poslov in dela s polnimi pooblastili.

Kako bodo ravnali v prihodnje, pa odločajo na današnjem sestanku.

