Vladni poslanci z novelo zakona uresničujejo pobudo novinarskih organizacij

Sporen institut stranske udeležbe v postopkih

22. november 2017 ob 10:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci koalicije bodo predstavili predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga bodo v DZ vložili na pobudo novinarskih organizacij in Transparency International Slovenije.

V Društvu novinarjev Slovenije, Združenju novinarjev in publicistov, Sindikatu novinarjev Slovenije ter Transparency International (TI) Slovenia so namreč konec septembra opozorili na problem, ki ga v praksi predstavlja institut stranske udeležbe v postopkih dostopa do informacij javnega značaja. Ko namreč organ, ki odloča o prošnji za dostop do informacije javnega značaja, v postopek pritegne tudi stranske udeležence, lahko ti za postopek najamejo odvetnika, stroške zanj pa mora v primeru, da s svojo zahtevo ni uspešen, plačati prosilec.

V pobudi opozarjajo, da je udeležba tretjih oseb, kadar bi odločitev lahko vplivala na njihove pravice, nedvomno potrebna, vendar pa se uveljavlja praksa, da se tretje osebe kliče v postopke dostopa do informacij javnega značaja tudi takrat, kadar gre za podatke, ki so po zakonu izrecno določeni kot javni.

Prepričani so, da bo trenutna praksa, če ne bi prišlo do spremembe zakona, izničila dosedanje standarde na področju dostopa do informacij javnega značaja. To bi namreč pomenilo, da novinarji, nevladne organizacije in drugi prosilci zaradi tega, ker tvegajo stroške, ki jih lahko ob tem doletijo, ne bi več vlagali zahtev za dostop do informacij javnega značaja. To bi po njihovem mnenju pomenilo tudi manj informacij, ki so pomembne za širšo javnost, za medije kot četrto vejo oblasti pa tudi omejen dostop do informacij, ki so v javnem interesu.

Pobudo, ki jo je podprl tudi Informacijski pooblaščenec, so naslovili na ministrstvo za javno upravo, zdaj pa jo uresničujejo poslanci koalicije.

G. K.