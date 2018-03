Vnovični referendum o drugem tiru 13. maja, Kovačič napovedal pritožbo

Referendum o zakonu o drugem tiru

27. marec 2018 ob 12:59,

zadnji poseg: 27. marec 2018 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja, je sklenila Državna volilna komisija. Možnosti, da bi glasovanje izvedli skupaj s prihajajočimi volitvami, ni več. Vlada se še ni odločila, ali se bo vključila v referendumsko kampanjo.

Državna volilna komisija je na seji glasovala tudi o predlogu člana Draga Zadergala, da bi ponovno glasovanje izvedli 27. maja, s čimer bi po njegovih besedah volivcem vsaj teoretično omogočili, da bi glasovanje na predčasnih volitvah in referendumu izvedli na isti dan. A komisija je izglasovala sklep, da bo ponovljeno glasovanje 13. maja.

DVK je hkrati določil, bodo opravila v zvezi z referendumom stekla 3. aprila, podrobnosti pa bodo člani komisije dorekli na četrtkovi seji. Čez dobra dva tedna bo tako ponovno stekla referendumska kampanja, v kateri bodo lahko podporniki in nasprotniki zakona o drugem tiru volivce prepričevali o koristih oz. slabostih vladnega projekta.

Vlada se še ni odločila, ali se bo vključila v referendumsko kampanjo

Na ministrstvu za infrastrukturo oziroma na vladi se za ponovno sodelovanje v kampanji še niso odločili. "Verjamemo, da bodo državljanke in državljani na ponovoljenem glasovanju o zakonu o drugem tiru ponovno podprli odločitev, ki je bila na referendumu prvič že izglasovana," so sporočili s pristojnega ministrstva, ki odločitev o novem datumu glasovanja spoštujejo.

Spomnili so še, da bo z uveljavitvijo zakona o drugem tiru potrjena finančna konstrukcija projekta, katere pomemben del so že pridobljena nepovratna evropska sredstva. 109 milijonov evrov pa je Evropska komisija do rezultatov ponovljenega referenduma zamrznila. "Zakon prinaša vire za poplačilo kapitalskih vložkov in posojila, s tem pa se bistveno razbremenjuje davkoplačevalce," so še poudarili.

SD n SMC se bosta v kampanjo vključila

Koalicijski stranki SD in SMC bosta ponovno skušali prepričati volivce, naj podprejo zakon o drugem tiru. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je sicer omenila, da stranka dokončne odločitve o sodelovanju v kampanji še ni sprejela, a da sama meni, da morajo sodelovati v njej, saj je to eden od razlogov, zaradi katerih so vstopili v politiko. Dodala je še, da želi, da "to agonijo glede prihodnosti naše države dokončno zapremo".

V SD dvomov o sodelovanju v kampanji ni bilo, kljub nekaterim pomislekom glede same izvedbe projekta. "Socialni demokrati smo, kljub pomislekom glede vloge Madžarske in modela financiranja, podprli zakon o drugem tiru. Prepričani smo, da mora Slovenija izkoristiti svojo geostrateško lego in postati logistična platforma za centralno in jugovzhodno Evropo," so pojasnili.

Kovačič prejel grožnje z likvidacijo

Novoizglasovani datum referenduma pa je razjezil pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, ki se je udeležil seje DVK. Napovedal je pritožbo na ustavno sodišče, o tem, ali bo v kampanji sploh sodeloval, pa se bo še odločil. Kovačič je na seji dejal, da je v širši javnosti obtožen, da bo za dvojni referendum zapravil šest milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, zaradi česar prejema grožnje o likvidaciji. "V takšnem ozračju je referendum zame nevaren," je poudaril in dodal, da bo zaradi groženj zaprosil za policijsko zaščito. Pobudnik referenduma je tudi prepričan, da neenakost referendumskih aktivnosti, ki jo je ugotovilo vrhovno sodišče, ni odpravljena. "Od vlade nisem dobil, kar sem zahteval, čeprav si je ona to privoščila, in sicer 97.000 evrov. Vlada se na to zahtevo brani z molkom oziroma se sploh ne odziva," je povedal Kovačič. Zakaj ne na isti datum

Združitev datuma ponovnega glasovanja na referendumu in državnozborskih volitev je po njegovi oceni za "velikansko večino normalnih ljudi v Sloveniji normalen ukrep, za slovensko politiko pa izlet na nov planet", je bil še kritičen. Dodal je, da bi DZ z lahkoto sprejel spremembo zakona, ki bi omogočala združitev obeh datumov, ne pa manipulacij. Profesor volilnaga prava Saša Zagorc je medtem pojasnil, da še ni jasno, kdaj bodo predčasne volitve. "Slutimo, da bo prišlo do predčasnega razpusta parlamenta, a DZ še deluje in postopki še niso stekli," je pojasnil. Teoretično so lahko volitve tudi po 10. juniju, je dodal. Vsebina referendumskega vprašanja bo ostala enaka, in sicer se bodo volivci odločali, ali so za to, da se uveljavi zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom. Anton Gašper Frantar, vrhovni sodnik in predsednik Državne volilne komisije, je za TV Slovenija pojasnil glasovanje: "Prej omenjeni predlog ni bil sprejet. Pet članov je bilo proti, kolega Zadergal za, tako da smo potem glasovali o drugem predlogu, ki je bil pa tak, da bi bil datum ponovnega glasovanja 13. maj in začetek roka 3. april. Po prazniku, ki je v ponedeljek. Tu je bila večina, pet za, en proti." Komentiral je tudi napovedano pritožbo. "Ustavno sodišče lahko spremeni. Ne vem, kako bo odločilo, pritožba je napovedana. Kdaj bodo o njej odločili, ne vem. Lahko bodo tudi takoj z začasno odredbo ustavili, ali ne ... ne vem. Težko kar koli napovedujem. Vse pa je v rokah ustavnega sodišča, kjer bo pritožba očitno vložena."

