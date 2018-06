Vojaki na pomoč pri odstranjevanju posledic neurja v Črnomlju

Pomagajo vsem, ki potrebujejo njihovo pomoč

16. junij 2018 ob 20:46,

zadnji poseg: 16. junij 2018 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska vojska (SV) je na prošnjo lokalne skupnosti odšla pomagat pri odstranjevanju posledic neurja s točo v Črnomelj. Angažirali so 40 vojakov in dva delovna stroja, ki bodo na voljo predvidoma do torka, če bo treba, pa tudi dlje, je povedal tiskovni predstavnik SV Simon Korez.

V petek je namreč županja Mojca Čemas Stjepanovič prosila upravo za zaščito in reševanje za pomoč, je poročanje POP TV za STA potrdil Korez. Če uprava nima več na voljo ustreznih sredstev, potem zaprosi oziroma odobri angažiranje SV.

Vojaki so pripravljeni pomagati vsem, ki potrebujejo njihovo pomoč, je občina objavila na svoji spletni strani. "Na terenu je 44 vojakov, ki pomagajo pri čiščenju odpadne strešne kritine in podajanju nove ter vseh preostalih delih, potrebnih pri odpravljanju posledic neurja. Prišli so takoj, ko smo jih poklicali," so navedli na občini.

Intervencijo po neurju s točo, ki je 8. junija najhuje prizadelo prav Občino Črnomelj, so končali v sredo. Kot so predstavniki civilne zaščite pojasnili na četrtkovi novinarski konferenci, je pri intervenciji sodelovalo skoraj 2.700 gasilcev in skoraj 300 drugih pomagačev, štirje gasilci so se lažje poškodovali. Poškodovali so tudi nekaj gasilske zaščitne opreme. Z zaščitno folijo so začasno zaščitili nekaj več kot 1.100 objektov, vseh skupaj z manj poškodovanimi pa je približno 1.300.

Poveljnik štaba črnomaljske civilne zaščite Jože Weiss je navedel, da so pri intervenciji med drugim uporabili dobrih 32 ton zaščitne folije, dobrih 700 kilogramov žebljev in 25 kubičnih metrov desk, porabili dobrih 12.100 litrov goriva in izdali nekaj več kot 2.100 prehranskih obrokov.

Po podatkih, predstavljenih na torkovi izredni občinski seji, skupna škoda v Občini Črnomelj znaša 18,5 milijona evrov, po poročanju nekaterih medijev pa celo okoli 20 milijonov evrov. Škoda na stanovanjskih objektih je presegla šest milijonov evrov, na gospodarskih znaša skoraj štiri milijone in na industrijskih 6,5 milijona evrov.

Škoda na javnih zavodih znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Na devetih objektih kulturne dediščine je nastalo za 100.000 evrov, na kmetijskih posevkih in trajnih nasadih pa za nekaj manj kot 330.000 evrov škode. Ocena skupne škode še ni dokončna.