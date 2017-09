Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči To nedeljo bi na volitvah zmagal SDS, drugo mesto pa bi zasedla stranka SD. Foto: BoBo

Vox populi: SDS in SD na vrhu, vladi boljša ocena

Merjenje javnega mnenja

17. september 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

lada je dobila boljšo oceno, število tistih, ki ne bi šli na volitve, se je zmanjšalo, stranki z največ podpore sta SDS in SD, kaže septembrska raziskava javnega mnenja Vox populi.



Po mesecu dni spet javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo za Televizijo Slovenija in časnik Dnevnik pripravlja agencija Ninamedia. Tokrat so 700 ljudi anketirali med 12. in 14. septembrom.

