Vozniki lahko spet "preobujejo" svoja vozila

Opremo je nujno prilagoditi vremenskim razmeram

15. marec 2017 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čeprav se je obdobje, v katerem so na vozilih obvezne zimske pnevmatike izteklo, strokovnjaki priporočajo, da čas menjave gum prilagodijo vremenskim razmeram na območjih, v katerih običajno vozijo.

Zimska oprema v prometu od 15. marca ni več obvezna, razen ko so na cestah, ne glede na letni čas, zimske razmere. Inštruktor varne vožnje Brane Legan poudarja, da kakšen dan več vožnje z zimskimi pnevmatikami ne bo odveč, saj so lahko posledice, ko nas na cesti z letnimi pnevmatikami preseneti sneg, zelo resne. Vremenske razmere so namreč spremenljive in ni nenavadno, da nas tudi marca še kdaj presenetijo nizke temperature in sneg.

Zimske pnevmatike so mehkejše in poleti manj zanesljive

Zimske pnevmatike je poleti sicer dobro zamenjati za poletne, saj so te ob vožnji v času visokih temperatur varnejše. Zimske so namreč narejene iz mehkejših gumenih zmesi, zato je zavorna pot vozila v tem primeru daljša, oprijem na cestišču slabši, v ovinkih pa lahko pride do zdrsov, pojasnjuje Legan. Ko izbiramo poletne pnevmatike, je dobro, da smo pozorni na njihove zmogljivosti in posebnosti ter podatke o oprijemljivosti, ki so zapisani na pnevmatiki.

V Avto-moto zvezi Slovenije voznike tudi opozarjajo, naj bodo med vožnjo v toplejših mesecih pozorni na udarne jame na voziščih, ki jih lahko presenetijo in jih zaradi nenadnega zaviranja in umikanja spravijo v nevaren položaj. Poudarili so pomen ustrezne varnostne razdalje.

Policisti pa dodajajo, da morajo vozniki pomisliti tudi na to, da toplejše in lepše vreme vzbuja večji občutek varnosti, zaradi česar so hitrosti vožnje večje, kar povečuje tudi verjetnost prometnih nesreč.

Menjavo pnevmatik sicer določa zakon, ki pravi, da morajo biti od 15. novembra do 15. marca motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ni večja od 3,5 ton, in priklopniki, ki jih vlečejo, opremljena z zimskimi pnevmatikami na vseh kolesih. Lahko vozijo tudi s poletnimi pnevmatikami, a mora znašati biti njihov profil najmanj tri milimetre, v vozilu pa mora voznik imeti ustrezne snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke za pogonska kolesa. Globe za neupoštevanje zakona znašajo od 40 do 500 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost pa do 1000 evrov.

Podatki policije kažejo, da se udeleženci v prometu večinoma dobro pripravijo za zimo. Težava so predvsem tujci, vozniki tovornih vozil, so povedali. Zaradi neustrezne zimske opreme sicer letno kaznujejo od 400 do 600 udeležencev v prometu.

A. K. K.