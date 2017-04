Vozniki stojijo v dolgih kolonah pred več kot desetimi mejnimi prehodi s Hrvaško

Začela je veljati nova bruseljska direktiva

7. april 2017 ob 07:22,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 17:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija na zunanji schengenski meji, torej na meji s Hrvaško, od danes izvaja sistematični nadzor vseh potnikov, kar povzroča velike zastoje. Najdaljši čakalni dobi za izstop iz države za osebna vozila sta na Obrežju in Jelšanah.

Za Radio Slovenija se je Suzana Vahtarič oglasila z Obrežja in bližnje Slovenske vasi ter pojasnila, da se zastoji tam povečujejo vse od jutra, nejevoljni vozniki pa takih zastojev niso pričakovali.

"Delajo vse razpoložljive kolone, daljši zastoji pa naj bi nastajali zaradi počasnega sistema in težav s povezavami pri hrvaških mejnih organih," je sporočila.

Po zagotovilih policije naj tehničnih težav ob preverjanju dokumentov na naši strani ne bi bilo, nastajajo pa zastoji ob hrvaški kontroli, kjer naši sosedje v pričakovanju evalvacije vstopa v schengenski informacijski sistem prav tako sistematično preverjajo vse potovalne dokumente, za zdaj le v svojih nacionalnih bazah in bazi Interpola, je dodal Robert Škerjanc.

Svetujejo alternativne mejne prehode

Vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Koper Viljem Toškan poziva potnike, naj ustrezno prilagodijo svoje potovalne navade in mogoče krenejo malo bolj zgodaj na pot oz. poiščejo neki drugi, alternativni mejni prehod, ki ni tako obremenjen.

Na območju Policijske uprave Koper so to tako npr. manj obremenjeni Sočerga in Podgorje ter maloobmejni mejni prehodi Novokračine, Rakitovec in Brezovica pri Gradinu, je za Radio Slovenija sporočila Tjaša Lotrič.



Največja gneča pa šele prihaja ...

Na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste so opozorili, da bo konec tedna povečan promet proti turističnim krajem in nazaj, zaradi začetka počitnic v Avstriji, Švici in večjem delu Nemčije pa bo več prometa tudi od Avstrije proti Hrvaški. Prvi večji val tujih vozil pričakujejo konec prihodnjega tedna, ko se bodo začeli velikonočni prazniki.

Posebnost mejnih prehodov na južnem Primorskem je tudi v večjem deležu italijanskih potnikov. V marsikaterem primeru imajo Italijani še veljavne stare osebne izkaznice, izdane na starih obrazcih, ki pa niso prilagojene optičnim bralnikom. Policisti morajo zato vsak dokument ročno vnesti v sistem in ga preveriti, kar pa vzame nekaj več časa, je še pojasnil vodja oddelka za državno mejo.

Čakalne dobe za osebne avtomobile na mejnih prehodih ob 17.00:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 3 ure 1 ura 30 minut Gruškovje 1 ura in 30 minut / Sečovlje 1 ura 30 minut Dragonja 1 ura 30 minut 1 ura Slovenska vas 1 ura 1 ura Starod 1 ure / Petišovci 1 ura 1 ura Dobovec 2 uri 30 minut Jelšane 2 uri / Sočerga 40 minut / Rogatec 45 minut / Zgornji Leskovec 30 minut / Zavrč 30 minut



Preverjajo vse potnike

Slovenski policisti so na zunanji schengenski meji, torej na slovenski meji s Hrvaško, do zdaj sistematični nadzor izvajali le za državljane tretjih držav, zaradi določil nove uredbe Evropske komisije pa zdaj na meji preverjajo vse, tudi državljane članic EU-ja.

Po navedbah vodstva policije bo sicer postopek trajal le nekaj sekund in potnik bo, če bo z njegovimi dokumenti vse v redu in če ne bo zaveden v bazi kot npr. osumljenec kaznivega dejanja ali če ne bo proti njemu veljal ukrep prepovedi vstopa, lahko nadaljeval pot. Če bo treba izvesti podrobnejši pregled, ga bodo izločili iz kolone, da ne bo ustvarjal dodatnega zastoja.

Čeprav postopek ne bo dolgotrajen, lahko pričakujemo zastoje, saj je pred vrati turistična sezona. Zgovorno je tudi to, da je lani slovensko mejo prestopilo dobrih 64 milijonov potnikov, iz tretjih držav pa jih je bilo samo 13 milijonov, kar pomeni, da bodo imeli policisti štirikrat več dela kot do zdaj. S sorazmerno povečanim obsegom dela se bo podaljšalo tudi čakanje na meji.

Kot je znano, se v skladu z novimi pravili, ki so jih države EU-ja potrdile 7. marca, od danes na zunanjih schengenskih mejah poleg preverjanja državljanov tretjih držav izvaja tudi sistematično preverjanje državljanov EU-ja. Evropska komisija je po napadih v Parizu novembra 2015 in naraščajočih grožnjah tujih borcev predlagala spremembo zakonika o schengenskih mejah, da bi okrepila upravljanje zunanjih meja EU-ja.

Spodaj smo ustvarili interaktivni zemljevid, kjer si lahko ogledate, na katerih mejnih prehodih so povečane čakalne dobe, ob kliku na posamezno ikono pa se vam izpiše, koliko dolgo se čaka pri izstopu in vstopu v državo za osebna in tovorna vozila ter avtobuse.

