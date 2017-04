Hrvaški premier ob poostritvi nadzora na mejah poziva k potrpežljivosti

Več dela tudi za slovensko policijo

6. april 2017 ob 18:00

Obrežje - MMC RTV SLO/STA

Ob uveljavitvi sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanjih mejah EU-ja, ki se začenja v petek, hrvaški premier Andrej Plenković poziva k razumevanju in potrpežljivosti.

Po premierjevih besedah bodo morebitne daljše čakalne vrste posledica novih pravnih predpisov, ki so usmerjeni predvsem v varnost ljudi in boljši nadzor meja EU-ja. Kot je dodal, so nove predpise uvedli tudi zaradi preprečevanja prehoda tistih, ki naj bi v EU želeli storiti kazniva dejanja ali pa celo teroristične napade.

Po napovedih notranjega ministra Vlaha Orepića celoten postopek na meji ne bo trajal več kot približno 20 sekund na osebo. Kot je še povedal novinarjem, bodo zagotovili zadostno število policistov za nadzor prometa na mejnih prehodih, a to ne bo pomenilo, da se bodo potniki lahko izognili gnečam.

Poostritev nadzora bo podaljšala čakalne dobe na mejah, zlasti je pričakovati dolge kolone med prazniki in glavno turistično sezono, opozarja hrvaška policija. Kot so pojasnili, bodo policisti na vseh mejah EU-ja, na katerih izvajajo nadzor, preverjali potovalne dokumente vseh potnikov v podatkovnih bazah, ki so na voljo. Gre za schengenski informacijski sistem, Interpolovo bazo podatkov in nacionalne baze podatkov.

Zaradi sistematičnega nadzora na meji s Hrvaško bodo imeli več dela tudi slovenski policisti, ki so doslej v skladu s schengenskim zakonikom sistematični nadzor pri vstopu v Slovenijo in s tem v schengensko območje izvajali le za državljane tretjih držav, po določilih nove uredbe Evropske komisije pa bodo sistematično preverjali tudi državljane članic EU-ja.

Države članice so se za poostren nadzor vseh potnikov tako pri vstopu kot izstopu odločile po nizu terorističnih napadov v Evropi.

K. T.