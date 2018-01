Vraničar Ermanova presenečena nad predlogom Anje Kopač Mrak

Predlog za dvig minimalne plače

16. januar 2018 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predlog ministrice za delo Anje Kopač Mrak za dvig minimalne plače je presenetil finančno ministrico Matejo Vraničar Erman. Od Kopač Mrakove pričakuje dobro argumentacijo.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak bo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 zviša za 4,7 odstotka, na 842,79 evra bruto oz. 638,42 evra neto, je sporočila v ponedeljek.

Kje so argumenti

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je po ponedeljkovem koalicijskem vrhu spomnila, da ima Kopač Mrakov res pristojnost, da predlaga odstotek dviga minimalne plače. A finančni ministrici ni povsem razumljivo, na kakšnih argumentih temelji ta konkreten predlog.

Spomnila je, da je povprečna plača na letni ravni po zadnjih javnih podatkih zrasla za 2,8 odstotka oz. v zasebnem sektorju za 2,5 odstotka, inflacija je bila lani 1,7-odstotna, ocenjena rast produktivnosti pa 1,6-odstotna. "Vse te številke, ki bi lahko utemeljevale dvig minimalne plače, so precej nižje od predlaganega dviga minimalne plače," je pojasnila ministrica za finance, ki zato pričakuje, da bo Kopač Mrakova pojasnila argumente za takšen predlog.

Glede na to, da so bili s predlogom ministrice za delo seznanjeni šele v ponedeljek popoldne iz medijev, bodo finančne preračune po besedah Vraničar Ermanove še morali narediti. Gre za oceno dviga minimalnih plač v javnem sektorju, kjer velikega učinka ne pričakuje, pomembnejši učinek pa je po navedbah finančne ministrice na zasebni sektor.

Delodajalci nezadovoljni

Predlog Kopač Mrakove je sicer sprožil različne odzive. V sindikatih menijo, da bi moral biti dvig višji, delodajalci pa pravijo, da je previsok in da bo mnogim podjetjem povzročil težave.

Iz Obrtne zbornice Slovenije (OZS) so sporočili, da mora država najprej znižati stroške dela. "V zbornici že ves čas opozarjamo, da mora vlada na področju plač slediti politiki, ki bo vzpostavila bolj normalno razmerje med bruto in neto plačami. Stroški dela v Sloveniji so še vedno previsoki in rastejo že vse od začetka krize," je dejal predsednik OZS-ja Branko Meh. Zviševanje plač, kot ga poznamo pri nas, predstavlja le višanje stroškov dela in posledično manjšo konkurenčnost, še zlasti v primerjavi z državami, s katerimi tekmujemo na evropskem trgu.

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer se je v ponedeljek ostro odzvala. O pobudi se bodo pogovorili, a zvišanje minimalne plače po njenem mnenju ne bo rešilo ključne težave, to je previsokega števila prejemnikov.