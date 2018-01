Kljub hudi krizi Maduro za 40 odstotkov dvignil minimalno plačo

Strokovnjaki se z njegovo potezo ne strinjajo

1. januar 2018 ob 14:40

Caracas - MMC RTV SLO, Reuters

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je z januarjem napovedal 40-odstotni dvig minimalne plače. Delavci so potezo pozdravili, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko dala nov zagon že tako visoki inflaciji.

Maduro je v tradicionalnem letnem nagovoru izjavil, da bo dvig minimalne plače zaščitil delavce pred "gospodarsko vojno Washingtona, ki želi sabotirati socializem in venezuelsko naftno industrijo". ZDA so na začetku leta 2017 uvedle sankcije proti predsedniku Maduru in ga označile za "diktatorja, ki ne spoštuje volje Venezuelcev".

A ekonomisti svarijo, da se država že tako spopada z najhitrejšo rastjo inflacije na svetu, dvig minimalne plače pa bi inflacijo lahko poslal v višave.

Maduro je prav zaradi rasti cen dvignil minimalno plačo, a hitra inflacija je v kombinaciji z vse nižjo vrednostjo nacionalne valute bolivar številne Venezuelce pahnila v še večjo revščino.

Z dvigom minimalne plače bodo Venezuelci tako zaslužili v povprečju 797.510 bolivarjev mesečno (okoli 66 evrov), ki jih dobijo v bonih za hrano. Številni si bodo tako še naprej le stežka privoščili tri obroke dnevno.



Skoraj 2.000-odstotna inflacija

Med januarjem in novembrom lani so se cene dvignile v povprečju za 1.369 odstotkov, ob upoštevanju decembrskih cen pa bi lahko številka presegla 2.000 odstotkov. To so sicer podatki opozicijskega kongresa, saj oblast v Caracasu ne izdaja več poročil o gospodarskem stanju v državi.



V Venezueli poleg hrane primanjkuje tudi zdravil in drugih osnovnih pripomočkov.

A. P. J.