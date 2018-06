Vrhovno sodišče zavrglo pritožbe zoper volilni izid, Veber se bo pritožil

Ni pristojno za odločanje o zakonitosti izida

20. junij 2018 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrhovno sodišče je zavrglo pritožbi neparlamentarnih strank zoper izid volitev v DZ. Predsednik stranke Sloga Janko Veber je napovedal uporabo vseh pravnih sredstev zoper izid.

Po odločitvi vrhovnega sodišča takšna pritožba ni dovoljena, saj je to sodišče pristojno za odločanje o volilnih sporih le, če se nanašajo na kandidacijski postopek, za presojo zakonitosti izida volitev v DZ pa ne.

Pritožbe zaradi varstva volilne pravice so na vrhovno sodišče vložili Sloga, Davkoplačevalci se ne damo več in kandidat na Listi novinarja Bojana Požarja Gašper Ferjan, sodišče pa je njihove pritožbe obravnavalo skupaj. Pritožniki so trdili, da je izid volitev rezultat privilegijev določenih političnih strank in da so volitve potekale na podlagi neustavnih zakonov, ki naj bi diskriminirali nekatere politične stranke in skupine državljanov v razmerju do parlamentarnih političnih strank, saj jim v volilni kampanji oziroma v predvolilnem času ne omogočajo nastopanja pod enakimi pogoji. Vrhovnemu sodišču so zato predlagali, da volitve z začetka junija razveljavi.

Kot so v sklepu o zavrženju pritožb zapisali na vrhovnem sodišču, iz ustave in zakona o volitvah v DZ izhaja, da se varstvo volilne pravice po volitvah lahko uveljavlja pred državnim zborom, ki mora potrditi poslanske mandate, proti njegovi odločitvi pa je mogoča pritožba na ustavno sodišče. "To pomeni, da daje ustava pooblastilo in nadzor nad volitvami po dnevu volitev državnemu zboru, zoper njegovo odločitev pa je dovoljena pritožba na ustavno sodišče, ki tako postane volilni sodnik na prvi in zadnji stopnji," so zapisali v sklepu.

Z vidika potrebnega zaupanja v pravnomočnost volilnega izida in pridobljenih mandatov bi bilo po navedbah vrhovnega sodišča "nedopustno, da bi se o ustavnosti in zakonitosti postopka izvolitve poslank in poslancev lahko odločalo v postopku, ki bi bil ločen od presoje pravilnosti potrditve njihovih mandatov".

Ker se pravica do učinkovitega pravnega sredstva in sodnega varstva volilne pravice zagotavlja pred DZ-jem in ustavnim sodiščem, po mnenju vrhovnega sodišča obravnavanih pritožb tudi ni mogoče obravnavati kot zahtev za sodno varstvo, za katera bi bilo pristojno upravno sodišče. Tak upravni spor je namreč dopusten le, če zoper posamične akte, s katerimi organi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine, ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, so še pojasnili.

Veber: Gre za pravno praznino

Predsednik stranke Sloga Janko Veber je napovedal, da bodo nadaljevali postopke in uporabili vsa pravna sredstva zoper izid po njegovem mnenju nelegitimnih volitev.