"Vrsta novinarjev kljub kritičnim razmeram v medijih ponuja razlog za optimizem"

Podeljene letošnje novinarske nagrade Čuvaj/Watchdog

17. november 2017 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu podelilo novinarju Dnevnika Zdenku Vrdlovcu. Med dobitniki nagrad sta tudi ekipi novinarjev Vala 202 in TV Slovenija.

Novinarske nagrade Čuvaj/Watchdog so nagrade Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki povezuje skoraj tisoč članov in jih so nocoj v okviru medijskega festivala Naprej/Forward podelili v ljubljanski Moderni galeriji.

"Vrsta novinarjev svoje delo opravlja odgovorno, profesionalno in verodostojno ter kljub kritičnim razmeram v medijih ponuja razlog za optimizem," je porota zapisala v obrazložitvi nagrad. Številni predlogi za nagrade utrjujejo prepričanje, da je v slovenskem medijskem prostoru veliko odličnih novinarjev, ugotavljajo v DNS-ju.

Obširni opus nagrajenca Zdenka Vrdlovca poleg skoraj nepregledne količine novinarskih člankov, komentarjev, intervjujev in kritik obsega tudi vrsto knjižnih del s področja slovenskega in svetovnega filma. V vseh njegovih besedilih se kažejo izjemna artikuliranost misli, izboren slog in umerjena, pretehtana presoja, ki izhajajo iz garaškega, dolgotrajnega in podrobnega študija obravnavanih tematik, je o nagrajencu za življenjski prispevek zapisala porota društva.

Nagrado za izstopajoč novinarski dosežek v lanskem letu je DNS podelil ekipi novinarjev Vala 202 za raziskovalno zgodbo Siniševo delo o migrantskih delavcih. Inovativen pripovedovalski pristop v šestih delih posebnega podcasta po mnenju porote sledi najboljšim svetovnim zgledom in sodobnim smernicam.

Nagrado za izstopajoč novinarski dosežek je prejel tudi Večerov ilustrator Ciril Horjak, avtor, ki po mnenju porote "fascinira s kompleksnostjo in hkratno preprostostjo komuniciranja z bralci" in ki nikoli ne okleva govoriti o času, ljudeh in dogajanju točno tako, kot si zaslužijo.

Isto nagrado je prejel tudi novinar Vestnika Timotej Milanov, ki je z odlično opravljenim novinarskim delom ubranil enega ključnih pomurskih medijev pred političnim prevzemom in ob tem zaščitil interes javnosti, ki mora dobiti verodostojne informacije in ne informacije po meri politike, so nagrado obrazložili v DNS-ju.

Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek je prejela tudi Lidija Hren z ekipo za oddajo Tarča Od sledi do razkritja na Televiziji Slovenija, ki je s primerjavo cen zdravil in medicinskih pripomočkov osupnila javnost. "Razkritja niso ostala brez posledic - javnost, politika in ministrstvo so zahtevali odgovore, ministrica za zdravje je naložila pristojnim, naj pripravijo enotno bazo podatkov, leto po objavi so novogoriški kriminalisti vložili prvo kazensko ovadbo," so v obrazložitvi nagrade zapisali v DNS-ju.

Nagrado za izjemen dosežek v novinarski fotografiji je z zabeleženim trenutkom slavja nogometašev Olimpije in izrazito jezo vratarja Ankarana, ki po oceni porote sporoča nekaj več od običajnega prikaza nogometnega popoldneva, prejel fotoreporter Večera Andrej Petelinšek. Nagrado za fotoreportažo pa je s serijo Predzadnja postaja prejel Dnevnikov fotoreporter Jaka Gasar. Fotografije so nastale v zapuščenih skladiščih železniške postaje v Beogradu v Srbiji, kjer so predvsem begunci in migranti iz Afganistana in Pakistana.

Letošnji debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev sta pripadli novinarki POP TV-ja Tjaši Dugulin in novinarju Dela Juretu Koscu. Kot pojasnjuje porota, je prva času sprememb medijskega prostora in poudarka na družbenih omrežjih tista, ki razume trende, in ve, kaj je pravo vprašanje in kako delati televizijo. Kosca pa odlikuje zelo dobro poznavanje problematike brexita, v prispevkih pa poskrbi za dober jezik, zanimive sogovornike in utemeljene trditve.

Pohvalo porote sta prejela še fotoreporter Dela Voranc Vogel ter novinar POP TV-ja in 24ur.com Blaž Garbajs.

T. H.