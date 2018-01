Z brezdomci nazdravila tudi Pahor in Janković

Večerja in tombola v zavetišču

31. december 2017 ob 10:39,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na silvestrovo je bilo slovesno vzdušje tudi med ljubljanskimi brezdomci, ki so jih prav tako obiskali državni veljaki.

Na silvestrovanju, ki ga je v študentskem domu na ljubljanskem Taboru pripravilo društvo prostovoljcev zavetišča Vincencijeve zveze dobrote, so brezdomce pogostili z večerjo, jim pripravili družabni program s tombolo, ob polnoči pa so skupaj pričakali novo leto.

Zavetišče so zvečer obiskali tudi predsednik republike Borut Pahor z ljubljanskim nadškofom metropolitom Stanislavom Zoretom, predsednik DZ-ja Milan Brglez, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in ljubljanski župan Zoran Janković.

Drugje mirneje

V kranjskem zavetišču za brezdomce pa so bolj praznične dogodke organizirali že okoli božiča. Takrat so za svoje varovance priredili slovesno večerjo, skupina dijakinj je za brezdomce kuhala, redovnice iz Kranja pa so jim pripravile glasbeni program. Za silvestrovo pa bo v zavetišču mirneje, je pred tem povedala vodja programa Romina Purić.

Mirno je bilo tudi v nekaterih drugih zavetiščih. V zavetišču za brezdomce na Poljanski cesti v Ljubljani so po besedah vodje zavetišča Borisa Kosca današnji večer skrbeli za brezdomce podobno kot v drugih dneh v letu.

Tudi društvo Humanitarček se je znova pridružilo dobrodelnosti za brezdomce. Kot so objavili na svojem profilu na Facebooku, so poleg drugih skupin v prazničnem božično-novoletnem času obdarili tudi 317 brezdomcev. Ob tem so zapisali še ugotovitev, da niso "spremenili celotnega sveta, so pa pustili sled božične čarovnije v življenju drug drugega".

T. H.