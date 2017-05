Za infrastrukturo v savinjski regiji bo vlada letos namenila 17 milijonov

Govoriti so tudi o okoljski problematiki

10. maj 2017 ob 11:56

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO/STA

V okviru obiska v savinjski regiji je premier Miro Cerar pojasnil, da se stvari glede tretje razvojne osi premikajo - že letos se bodo začela prva pripravljalna dela na odseku med avtocesto in Velenjem.

Predsednik vlade Miro Cerar je po delovnem posvetu z ministri v okviru vladnega obiska savinjske regije v Rogaški Slatini dejal, da gre za gospodarsko zelo razvito območje, kjer lahko tudi v prihodnje pričakujemo pozitivne trende na področju zaposlovanja - po podatkih, ki jih je navedel, je bila februarja zaposlenost 11,2 odstotka višja glede na enako obdobje lani, v zadnjih mesecih pa se indikatorji zaposlenosti še izboljšujejo.

Zelo ga veseli, da je regija tudi izredno turistično razvita in predstavlja enega največjih potencialov v Sloveniji, velik potencial pa poleg turizma in gospodarstva vidi tudi na področju kulture, kjer je po možnostih razvoja takoj za Ljubljano. "S tega vidika je zelo pomembno, da vlada prisluhne lokalnim deležnikom, kje lahko pomagamo in kje lahko še naprej odpravljamo administrativne in druge ovire," je dejal premier.

Posebna pozornost okoljski problematiki

Na delovnem posvetu so posebno pozornost namenili okoljski problematiki, ki je pereča, še posebej v okolici Celja, zato bodo v prihodnjih mesecih temu namenili še posebno pozornost, je obljubil predsednik vlade. Govorili so tudi o poplavni varnosti in čeprav so na tem področju v tem mandatu storili že kar nekaj v regiji in drugod po državi, bo posebej na porečju Savinje treba z ukrepi še intenzivneje nadaljevati, je povedal.

Med pomembnejšimi vprašanji za regijo je tudi infrastrukturni razvoj. Država bo po njegovih besedah letos v ta namen porabila 17 milijonov evrov, toliko tudi naslednje leto, za redne obnove cest pa še dodatnih osem milijonov.

Prva pripravljalna dela za tretjo razvojno os že letos

Ob tem je dodal, da je med projekti, ki so jih obudili z mrtve točke, tudi tretja razvojna os in da so na posvetu izvedeli, da se stvari premikajo. Že letos se bodo začela prva pripravljalna dela na odseku med avtocesto in Velenjem, medtem pa intenzivno pridobivajo vso potrebno dokumentacijo, ki bo potrebna za to, da že naslednje leto začnejo z gradbenimi deli na prvih odsekih.

Razmere v Topolšici niso dobre

Nekaj besed je vladna ekipa namenila tudi področju zdravstva, predvsem glede dogajanja v Topolšici, pri čemer ministrica Milojka Kolar Celarc pojasnila, da razmere tam niso dobre. Pretekle prakse so bile po Cerarjevih besedah očitno slabe in jih je treba sanirati, ministrstvo za zdravje pa je že pokazalo pripravljenost, da priskoči na pomoč in reši trenutno stanje tudi z lastnim finančnim vložkom.

"Je pa to še en dokaz za to, da moramo na področju zdravstva uveljavljati boljše prakse in vodenje sistemov," je dejal premier in ob tem še dodal, da država v naslednjih letih načrtuje tudi razmeroma velik vložek v prenovo celjske bolnišnice.

