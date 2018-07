Začele so se sodne počitnice

Na sporedu tudi parlamentarne

16. julij 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na sodiščih so se začele sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. Delo v sodnih dvoranah kljub temu ne bo popolnoma zastalo.

Sodišča tudi med počitnicami opravljajo naroke in odločajo v nujnih, predvsem kazenskih zadevah. Vročanja sodnih pisanj v tem obdobju ne bo, uradne ure na sodiščih pa bodo nespremenjene.

Kot je pojasnil predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik: "Sodne počitnice so zakonsko zapovedane predvsem zaradi naših strank ali pooblaščencev, zagovornikov, in ne zaradi sodnikov. Dežurna preiskovalna služba normalno funkcionira 365 dni v letu, isto v sodnih počitnicah. Priporne zadeve bodo tekle. Zadeve s predlogi za izdajo začasnih odredb ravno tako in tudi druge zadeve, ki so z zakonom predpisane kot prednostne."

Kar nekaj odmevnih zadev se bo nadaljevalo Jeseni. V Ljubljani na primer zadeva Radan, sojenje zaradi balonarske nesreče pred šestimi leti, pa tudi sojenje zaradi domnevnega vdora v komunikacijski sistem policije Tetra. V Mariboru se pričakuje vnovično sojenje v zadevi Betnava, v Kopru pa sojenje Robertu Časarju zaradi zlorabe položaja v času, ko je vodil Luko Koper.

Na sporedu tudi parlamentarne počitnice

Za novoizvoljene poslanke in poslance bodo prve počitnice na tej funkciji delavne - vsaj dokler ne izvolijo predsednika vlade - je že napovedal predsednik parlamenta Matej Tonin: "Poslanskim skupinam sem na posvetu z vodji poslanskih skupin svetoval, naj svojih poslancev ne pošiljajo na dopuste, ker nas v tem julijskem in tudi v avgustovskem času čakajo pomembne naloge, ko bodo kar pogosto izredna zasedanja državnega zbora zaradi ustavnih in drugih rokov, ki so jasno zapisani in jim moramo slediti."

Jolanda Lebar, Radio Slovenija