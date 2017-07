Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sodniki bodo za en mesec odložili svoja kladiva. Foto: Pixabay Državnozborske klopi bodo prazne do 1. septembra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sodišča bodo na počitnicah do 15. avgusta, poslanci še dva tedna dlje

Tekli bodo nujni postopki

15. julij 2017 ob 08:06

S 15. julijem se tradicionalno počitnice začnejo tudi za poslance in zaposlene v sodstvu. Poslanci bodo v klopi znova sedli 1. septembra, sodišča pa začnejo delati slaba dva tedna prej.

V času enomesečnih sodnih počitnic (te bodo trajale do 15. avgusta) se ne bodo vročala sodna pisanja, procesni roki ne bodo tekli, bodo pa sodišča obravnavala nujne primere. Med te spadajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Med počitnicami bo poleg tega nemoteno potekalo tudi vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo.

DZ bo zaprt do 1. septembra

Kot omenjeno, so do 1. septembra na dopustu tudi poslanci in zaposlani v državnem zboru. V tem času tako ne bo ne sej parlamenta ne zasedanj odborov ali komisij. Iz službe DZ za odnose z javnostmi so sporočili, da bosta v času parlamentarnih počitnic novinarska in radijska soba zaprti od vključno ponedeljka, 17. julija, do petka, 1. septembra. V primeru dogodkov v parlamentu, morebitne izredne seje DZ-ja, nujne seje delovnega telesa, protokolarnega sprejema ali novinarske konference, bodo javnost pravočasno obvestili, so še sporočili v službi za odnose z javnostmi.

