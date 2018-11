Zadnji dan za prijavo na delovno mesto generalni direktor policije

Kandidati, ki se prijavijo na razpis, morajo imeti ustrezno izobrazbo in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Foto: BoBo

Prejšnjega direktorja policije je vlada razrešila

9. november 2018 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za notranje zadeve je konec oktobra objavilo razpis za novega generalnega direktorja policije. Rok za prijave poteče danes. Razpis je bil potreben, ker je vlada oktobra s položaja generalnega direktorja policije razrešila Simona Veličkega, za vršilko dolžnosti pa imenovala njegovo namestnico Tatjano Bobnar.

Velički je policijo vodil od januarja letos, ko je po odstopu dotedanjega generalnega direktorja Marjana Fanka postal vršilec dolžnosti. Aprila je bil nato imenovan na položaj s polnim mandatom. Na začetku oktobra pa je vlada izkoristila zakonsko možnost, da ga v enem letu od nastopa funkcije razreši ne glede na razloge. Njegovo razrešitev je predlagal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, neuradno zaradi nekompatibilnost med njima.

Kandidati, ki se prijavijo na razpis, morajo imeti ustrezno izobrazbo, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, prav tako ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora za več kot tri mesece.

Imeti morajo tudi ustrezne psihofizične sposobnosti, ne smejo biti člani politične stranke, imeti morajo opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šolo za policiste, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov ter osnovno raven znanja angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika. Poleg življenjepisa in ustreznih dokazil morajo kandidati ob prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije z vsebinsko opredelitvijo in okvirno časovnico uresničevanje te vizije.