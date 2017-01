Zakon o tujcih gre še pred državni svet, ki bo odločal o vetu

30. januar 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni svetniki bodo v sredo odločali o odložilnem vetu na sprejeto novelo zakona o tujcih, s katero se v primeru zaostrenih migracijskih razmer omogoča omejitev vstopa tujcev v državo.

Pod zahtevo za sklic seje državnega sveta je prvopodpisani državni svetnik Samer Khalil, ki je član interesne skupine lokalnih interesov, zbral dovolj podpisov.

Kot je že pojasnil za Radio Slovenija, so ga zmotila zlasti povsem nasprotujoča si stališča predsednika vlade Mira Cerarja in predsednika državnega zbora (DZ) Milana Brgleza glede omenjene novele. "Oba sta pravnika, skrbi pa me predvsem, ker je Brglez tudi predsednik zakonodajnega telesa naše države. Ustava daje velik poudarek človekovim pravicam, prav tu pa se krešejo mnenja, koliko sprememba zakona vpliva na že ratificirane in podpisane mednarodne sporazume in konvencije," je dejal.

Novelo zakona spremljajo številni očitki

DZ je novelo zakona, ki jo spremljajo očitki o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom, sprejel s 47 glasovi za in 18 proti. Proti je glasovalo kar nekaj poslancev koalicije, med drugim del poslancev SMC-ja in DeSUS-a ter poslanci SD-ja. Proti so bili še v ZL-ju.

Novela predvideva možnost aktivacije posebnega ukrepa, ki bi v času zaostrenih migracijskih razmer omejil pogoje za vstop tujcev v državo. Ukrep bo predlagala vlada, DZ pa ga bo moral potrditi z absolutno večino. DZ bo določil tudi območje izvajanja ukrepa, ki bo lahko trajal največ šest mesecev z možnostjo podaljšanja.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je v postopku sprejemanja zagotavljala, da gre le za skrajni ukrep, če Slovenija zaradi preobremenjenosti ne bi mogla več izvajati zakona o mednarodni zaščiti.

Brglez pa je v obrazložitvi svojega glasu na seji DZ-ja dejal, da ne more glasovati za zakon, za katerega meni, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala Slovenija. "Bojim se, da ta zakon uzakonja kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi," je dejal in izrazil tudi bojazen, da bo imel sprejem takega zakona posledice za Slovenijo tudi na mednarodnem parketu.

Če bo državni svet sprejel veto na novelo, bo morala v ponovnem glasovanju v državnem zboru dobiti podporo absolutne večine poslancev. V zraku je tudi ustavna presoja novele, o kateri se veliko govori, nihče pa je še ni dejansko napovedal.

