Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 15 glasov Ocenite to novico! Združena desnica naj bi na kandidatno listo v novomeški volilni enoti vključila premalo žensk. Foto: BoBo Zakon določa, da noben spol ne sme biti na kandidatni listi zastopan z manj kot 35 odstotki. Foto: BoBo Dodaj v

Združena desnica zavrnjena v novomeški volilni enoti?

Ali Aleš Primc ne bo mogel kandidirati za poslanca?

5. maj 2018 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Volilna komisija v novomeški volilni enoti naj bi zaradi premajhnega števila žensk zavrnila kandidatno listo Združene desnice strank Aleša Primca in Franca Kanglerja.

Zakon namreč določa, da na posamezni kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki, in prav to naj bi se pripetilo kandidatni listi Združene desnice, v kateri sta združeni stranka Glas za otroke in družine ter Nova ljudska stranka Slovenije (NLS), v novomeški volilni enoti, saj naj bi na listo uvrstili premalo žensk, so poročali mediji.

Predstavnica Združene desnice Andreja Ravnihar Megušar je za MMC pojasnila, da so na izvršilnem odboru sklenili, da bo v nedeljo ob 15. uri sklicana tiskovna konferenca, na kateri bodo pojasnili, "zakaj in kako je prišlo do zapleta". "Nekaj proceduralnih stvari moramo še rešiti, Aleš Primc in Franc Kangler pa sta se odločila, da do novinarske konference izjav ne bosta dajala," je odgovorila na poizvedbo.

So dve kandidatki šteli dvakrat?

Po neuradnih podatkih so predlagali sedem kandidatov in dve kandidatki, saj so najbrž upoštevali, da sta omenjeni kandidatki kandidirali v dveh okrajih in da imajo torej sedem kandidatov in štiri kandidatke. A volilna komisija je sklenila, da je na listi sedem kandidatov in dve kandidatki, je poročal spletnicasopis.eu. Če bo odločitev komisije obveljala, bo to za listo Združene desnice hud udarec.

Predlagatelji kandidatne liste imajo po prejemu odločbe 48 ur časa za pritožbo na vrhovno sodišče, ki mora nato odločitev sprejeti v dveh dneh. Če bi sodišče potrdilo zavrnitev kandidatne liste, bi imela Združena desnica veliko manj možnosti za dosego volilnega praga pri štirih odstotkih glasov in preboj v parlament, saj jih v eni od osmih volilnih enot sploh ne bi bilo. Druga nevšečnost pa je, da predsednik stranke Glas za otroke in družine Primc kandidira prav v novomeški volilni enoti, okraj Trebnje, in se tako ne bi mogel potegovati za poslanski sedež.

Zavrnitev kandidatne liste zaradi nedoseganja spolnih kvot se je v preteklosti že zgodila, tako so na parlamentarnih volitvah leta 2011 v enoti Ljubljana Center zaradi premajhnega števila žensk zavrnili kandidatno listo Stranke za trajnostni razvoj (TRS), kandidatno listo Zelenih Slovenije pa zaradi premajhnega števila moških.

Na informacije o zapletih pri potrditvi liste Kangler & Primc Združena desnica @ZdruzenaDesnica se bova s @KanglerFranc odzvala na tisk. konferenci jutri ob 15.00. Danes Franci ne more, ker je njihovo hišo zalila voda in mora reševati, kar se rešiti da. pic.twitter.com/v0Bn9Q29lj — Primc Ales (@ales_primc) May 5, 2018

G. K.