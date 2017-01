ZL očita, da bo odškodnina za tehnične ovire dovolj le za "gajbo piva"

Redna seja državnega zbora

23. januar 2017 ob 07:41,

zadnji poseg: 23. januar 2017 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predlogu novele zakona o nadzoru državne meje so v DZ-ju podporo izrekli v večini poslanskih skupin. Izrazito so nasprotovali zgolj v ZL-ju, kjer menijo, da je protiustaven.

Predlog med drugim jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje, predvideva pa tudi odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja.

Kot je v današnji razpravi v DZ-ju dejal državni sekretar na notranjem ministrstvu Andrej Špenga, s predlaganimi rešitvami želijo odpraviti podnormiranost trenutno veljavne ureditve, saj se je s postavitvijo začasnih tehničnih ovir na zemljiščih ob meji poseglo v ustavno pravico do zasebne lastnine. S predlogom zakona pa zdaj določajo upravičenost do nadomestila lastnikov zemljišč oziroma oseb, ki zemljišče uporabljajo.

Predlog novele zakona tudi jasneje ureja tehnična sredstva za fotografiranje, avdio-videosnemanje, sredstva za identifikacijo oseb, vozil in predmetov, upoštevane so tudi nove tehnologije. Pri tem so, kot so tudi danes spomnili nekateri, na ministrstvu v preteklosti že pojasnili, da je sistem ANPR za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na državni meji že nameščen, vendar se ni uporabljal.

Razprava v državnem zboru je sicer potekala tudi širše o sprejemanju ukrepov, povezanih z migracijami.

ZL očita, da bo zadostovalo le za "gajbo piva"

V poslanskih skupinah koalicije, pa tudi v opozicijskih SDS-u in NSi-ju so zakonu napovedali podporo, v SD-ju pa, kot je dejala poslanka Bojana Muršič, "večinsko podporo". Tudi nepovezani poslanec Bojan Dobovšek je dejal, da ga kljub pomislekom, ki še ostajajo, ob nekaterih popravkih velja podpreti.

V razpravi so izrazili podporo nadomestilom lastnikom zemljišč, kjer je bila postavljena ograja. Franc Trček (ZL) pa je ob tem imel pomislek glede višine nadomestila, saj da bo, če bi preračunali, posamezen lastnik dobil le za "gajbo piva". V letošnjem letu so sicer, kot je navedel Marko Ferluga (SMC), v ta namen sredstva ocenjena na 280.000 evrov, v prihodnjem letu pa 240.000.

Predlogu novele so nasprotovali v ZL-ju, ker da gre za enega iz svežnja predlaganih zakonov, ki posegajo v človekove pravice, med katerimi sta tudi predloga novele zakona o tujcih ter novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki sta v javnosti dvignila veliko prahu. "Sveženj predlogov ministrstva za notranje zadeve ni nič drugega kot zastraševanje, naraščajoča represija, množični nadzor in posegi v človekove pravice," je poudaril Trček.

Gre za nujne in začasne ukrepe, ki jih moramo sprejeti z varnostnega vidika, je dejal Jernej Vrtovec (NSi) in dodal, da EU nima rešitve za preprečevanje množičnih migracij, in dokler skupnih rešitev ne bo, bodo najbolj izpostavljene članice morale sprejemati parcialne ukrepe. O tem, kaj je ustavno in kaj neustavno, pa odloča ustavno sodišče.

Po besedah Ferluge gre za uporabo tehničnih sredstev na zunanji schengenski meji, in ne v notranjosti države. Izrazil pa je tudi prepričanje, da so s sprejetimi dopolnili koalicije dosegli visoko stopnjo usklajenost s stališči informacijske pooblaščenke, predhodnim mnenjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe in varuhinje človekovih pravic.

Danes tudi o Tešu 6

Januarska redna seja se tokrat sicer ni začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom - ta so tokrat izjemoma prestavljena na petkov zadnji dan seje.

Na današnjem dnevnem redu je tudi priporočilo SDS-a v povezavi s cenzuro na RTV Slovenija, s katerim želi SDS vlado pozvati, naj spremlja stanje na RTV Slovenija glede novinarske avtonomije in sprejme potrebne ukrepe. Odbor za kulturo je dejal, da priporočilo ni primerno za nadaljnjo obravnavo, saj da bi pomenilo grobo poseganje države v institucionalno in uredniško avtonomijo RTV-ja.

V prihodnjih dneh pa poslance čaka še predlog novele zakona o tujcih, ki je prejel kritike Sveta Evrope in strokovne javnosti, zaradi novele pa so se pojavila tudi trenja v koaliciji.

L. L., T. H.