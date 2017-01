Kustec Lipicerjeva: Prizadevali si bomo, da bomo pri noveli zakona o tujcih enotni

19. januar 2017 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pri kritiziranem predlogu zakona o tujcih je koalicija še naprej neenotna. Tudi v največji koalicijski stranki, SMC, bodo po napovedih Simone Kustec Lipicer enotnost še iskali. Pripravili bodo kopico dopolnil zakona.

DZ bo o kritizirani noveli zakona o tujcih odločal na seji, ki se bo začela v ponedeljek. Po pritiskih mednarodne in domače javnosti in pravnih opozorilih glede novele zakona o tujcih je v parlamentarnem postopku sprejemanja zakona precej vroče. V preteklih dneh so vladni predstavniki, tudi premier Miro Cerar, ponovili razloge za to, da je vlada zakon posredovala v DZ.

Kaj določa predlog

Predlog zakona zdaj predvideva ukrepe za primer spremenjenih razmer na področju migracij. Med drugim uvaja podlago za sprejetje odločitve v primeru nastopa resne ogroženosti javnega reda in notranje varnosti. S to podlago naj bi policija dobila pooblastilo, da za določeno obdobje na določenem območju tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v našo državo, ne dovoli vstopa, tujce, ki so vstopili nezakonito, pa napoti v državo, iz katere so vstopili. Ukrep bi veljal tudi za tujce, ki so izrazili namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito.

Predlog predvideva tudi izjeme, sicer pa bi o aktivaciji ukrepa na predlog vlade odločil DZ z dvotretjinsko večino vseh poslancev.

V pripravi kopica dopolnil

Pripravljeni naj bi že bili predlogi dopolnil k zakonu, ki ga utegnejo precej spremeniti. Predvidevali naj bi ukrep ob množičnih migracijah, ki pomenijo veliko in splošno nevarnost. Predlagali naj bi, da ministrstvo za notranje zadeve pripravi oceno morebitnih posledic spremenjenih razmer na področju migracij, ki pomenijo veliko in splošno nevarnost, zaradi katere je ali bi lahko bilo ogroženo organizirano življenje skupnosti v državi. Predvidena naj bi bila tudi individualna obravnava prosilcev za azil.

Koalicija se še usklajuje

O predlogih se usklajuje koalicija. Srečanje, ki so ga začeli ob 13. uri, so sicer prekinili, saj želi ministrstvo po neuradnih informacijah preučiti dopolnila k predlogu novele. Dopolnila naj bi podpirali v DeSUS-u in SD-ju. Srečanje bodo nadaljevali predvidoma ob 18. uri.

SMC še ni usklajen

SMC-ju se na srednem internem srečanju, na katerem sta bila navzoča tudi eden najvidnejših kritikov zakona, predsednik DZ-ja in podpredsednik SMC-ja Milan Brglez, in ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, o spremembah predloga ni uspelo uskladiti.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je pred srečanjem koalicije spomnila na mnenje zakonodajno-pravne službe, ki je sicer izpostavila precej pravnih pomislekov glede predloga novele. Dejala je, da so pripravljeni vsebinski odzivi na mnenje.

Židan bo še počakal

Predsednik SD-ja Dejan Židan je spomnil na zagotovila koaliciji, da so glede zakona opravili razgovore z najpomembnejšimi ustavnimi pravniki, ki da nimajo zadržkov. Prav tako so jim zagotovili, da so preigrali možnosti, ali je zakon v skladu z ustavo in mednarodnimi pogodbami, mnenja pa so po Židanovih besedah tudi kazala v to smer.

V SD-ju so si, tako Židan, vzeli pravico, da počakajo še na pravna mnenja v času parlamentarnega postopka. Pomislekom, ki jih ima predsednik DZ-ja, bodo po Židanovih besedah prisluhnili in jih upoštevali.

"Ne gre nam za to, ali je SMC usklajen ali ne. Gre za to, ali je zakonodaja usklajena z ustavo in deklaracijami," je dejal in dodal, da bodo očitno potrebni popravki zakona. V SD-ju bodo podprli vse popravke, ki bodo šli v smeri zagotove ustavnosti in spoštovanja širšega pravnega reda, je napovedal.

Gantar: Postopki neresni

Podpredsednik DeSUS-a Tomaž Gantar pa je na vprašanje, kako komentira postopke sprejemanja zakona, odgovoril s širšo oceno sprejemanja zakonov in postopke označil za neresne. Dodal je, da sprejemajo resne zakone, ki niso deležni javne obravnave, ki se pripravljajo v tajnosti in neusklajeno.

"Poskuša pa se s spretnimi piar potezami zadeve drugače prikazati in pokriti. Vsak, ki si samo upa pomisliti drugače, je nasprotnik in to ni prava pot, da pridemo do dobrih rezultatov," je bil oster Gantar pred srečanjem koalicije, ki je sicer razpravljala o zdravstveni reformi.

Al. Ma.