Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! "Naša želja je, da dajemo še večji pomen povezovanju Slovencev z matično domovino, in tudi tretja in četrta generacija, ki čutita pripadnost domovini, lahko dasta svoj prispevek Sloveniji, tudi kot strokovnjaki, znanstveniki," je med drugim povedal Žmavc. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žmavc: Pol milijona Slovencev v tujini je nova dodana vrednost

Srečanje s pomurskimi glasbeniki

8. julij 2017 ob 20:45

Murska Sobota - MMC RTV SLO/STA

Slovencev nas ni le dva milijona, ampak dva milijona in pol, Slovenci v zamejstvu in po svetu pa so ambasadorji slovenstva v tujini in most med državo, kjer živijo in delajo, in domovino Slovenijo, so naša dodana vrednost, je na srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma poudaril minister Gorazd Žmavc.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je na dvorcu Rakičan v uvodu dejal, da je povsod po svetu, kjer je bil, srečal izredno dobro organizirane skupnosti Prekmurcev, generacije, ki so šle v svet in tam z delom uspele.

Soboški župan Aleksander Jevšek pa je poudaril, da je pomembno tudi vnukom in pravnukom naših ljudi, ki so se nekoč morali odseliti, pokazati, kako lepo deželo imamo in kaj lahko tu doživijo. Dodal je še, da ga ob obiskih v pobratenih mestih in srečevanjih s Slovenci, od Nemčije do ameriškega Bethlehema, opozarjajo, kako naj sami cenimo domovino, obiskovalcem pa je zaželel, da bi bili povezani tudi v prihodnje.

Na prireditvi je nastopilo 17 folklornih in glasbenih skupin, pred tem pa so pripravili tudi srečanje gospodarstvenikov in predstavitev naložbenih priložnosti v Pomurju; direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah je ob tem dejal, da pokrajina ponuja marsikaj, s srečanjem pa so želeli, da informacije o tem pridejo v svet. Opozoril je, da se Pomurje razvija in ima potenciale, ljudi, ki zanjo delati, in podjetja, ki si želijo evropskega in svetovnega trga.

B. R.