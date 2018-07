Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Agata Zupin je veliki up slovenske atletike, zlasti v evropski konkurenci, kar je tudi potrdila z izpolnitvijo norme v treh različnih disciplinah. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Agata Zupin še ne ve, ali bo nared za EP v Berlinu

Mlada Kamničanka izpolnila kar tri norme za nastop

20. julij 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

20-letna slovenska članska rekorderka Agata Zupin, ki ta čas zaradi poškodbe ne more tekmovati, se bo o nastopu na evropskem prvenstvu, to bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu, odločila konec tega meseca.

Lanska evropska mladinska podprvakinja na 400 m ovire ima kar tri izpolnjene norme za EP, na 400 m in 400 m ovire ter na 200 m. Obetavna atletinja se je po dobrem začetku letošnje sezone na prostem poškodovala pred mesecem dni, zato je na tekmovališču ni bilo od atletskega pokala Slovenije v Ljubljani konec junija; nastop na EP-ju je vprašljiv zaradi poškodbe desne stegenske mišice. Pretrgala si je tetivo ene od treh zadnjih stegenskih mišic na desni nogi.

"23. julija bomo še enkrat opravili magnetno resonanco, bo imela še en pregled dober mesec dni po poškodbi, ter naredili primerjavo s prejšnjim opravljenim pregledom. Ker je poškodovana tetiva, ki je precej manj prekrvavljena kot sama mišica, zdravljenje poteka več časa, kot bi sicer. Stanje se sicer izboljšuje. Agata normalno teče in dela vaje za moč, maksimalnih obremenitev pa ne dela. Še tri tedne je do EP-ja in na prvenstvo bo šla le, če bo 100-odstotno nared, sicer bo to tekmovanje izpustila. Ne želim, da se poškodba poslabša ali da se zgodi še kaj hujšega. Pred njo je še veliko sezon, pozimi prihodnje leto bo že dvoranski SP in potem EP do 23 let," je povedal trener Zupinove in nekdanji vrhunski atlet Damjan Zlatnar.

Zupinova je bila lani na 400 m ovire druga na EP-ju do 20 let in se uvrstila v polfinale članskega SP (21. mesto).

To. G.