Hafner zaradi dopinga kaznovan s štiriletno prepovedjo nastopanja

Državni prvak v polmaratonu

28. marec 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po poročanju Slovenske protidopinške agencije (Sloado) je na dopinškem testu padel slovenski atlet Domen Hafner.

24-letni atlet Domen Hafner (AK Železniki) je bil pozitiven na dopinškem testu. Hafner je aktualni državni prvak v polmaratonu.

Prejel je štiriletno prepoved nastopanja zaradi uživanja darbepoetina. Hafner, nekdanji kolesar, se je odpovedal testiranju vzorca B in je priznal kršitev pravil.

Hafner je 27. januarja letos dosegel 17. izid na maratonu v Dubaju, z osebnim rekordom 2:22:16 pa je za slabi dve minuti zaostal za normo za evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu (2:20:30), pred tem pa je slavil na 40. novoletnem teku v Varaždinu.

"Dva urinska vzorca, odvzeta po maratonu v Dubaju po prihodu v domovino 29. januarja, sta po poročilu s strani Mednarodne dopinške organizacije Wade akreditiranega laboratorija v Saibersdorfu vsebovala darbepoetin," so zapisali v Sloado.

Hafner je 28. maja lani na 37. maratonu treh src v Radencih zasedel skupno tretje mesto (1:11:07) in s tem osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v polmaratonu. Leta 2016 je aprila v Postojni zmagal med člani na slovenskem prvenstvu na 10.000 m (31:43,38), junija v Novi Gorci na 5.000 m (14:54,54) na atletskem pokalu, konec oktobra pa je bil tretji na 21 km na ljubljanskem maratonu (1:09:29).

Slovenijo je leta 2015 kot član kranjskega Triglava zastopal na evropskem prvenstvu v krosu in konec leta v francoskem Hyeresu končal na 61. mestu med mlajšimi člani do 23 let, ter pol leta pred tem v drugi ligi na evropskem ekipnem prvenstvu v bolgarski Stari Zagori ter bil sedmi na 5.000 m (15:21,40); na tej razdalji pa je slavil tudi na slovenskem pokalu.

