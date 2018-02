Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Luka Janežič je v odlični formi tik pred dvoranskim svetovnim prvenstvom v Birminghamu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Janežič drugi v Glasgowu, Horvatova tretja v seštevku sezone

V četrtek se začenja SP v Birminghamu

25. februar 2018 ob 19:44

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Luka Janežič je bil na zadnji tekmi sezone dvoranske svetovne serije IAAF v Glasgowu v teku na 400 m drugi (46,29). Anita Horvat je bila na tej razdalji v močni konkurenci peta (53,76) in je v končnem seštevku osvojila tretje mesto. Zmagala je aktualna svetovna prvakinja na 400 m Američanka Phyllis Francis (52,00).

To je bilo zadnje tekmovanje pred dvoranskim svetovnim prvenstvom, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu. Tam bosta slovenske barve zastopala prav Janežič in Horvatova.

Lea Sprunger iz Švice, ki je že predtem zmagala v skupnem seštevku dvoranske svetovne serije (30 točk), tokrat ni nastopila, v seštevku sezone je bila druga Francisova (17), tretja pa Horvatova (14).

"Z izidom nisem preveč zadovoljna. Mislila sem, da mi bolezen, prehlad, prejšnji teden ni pobrala toliko moči, vendar na žalost ni tako. Na progi je bilo veliko prerivanja, zapiranja ter bojev s komolci, zato nisem mogla ujeti pravega ritma in odteči v okviru svojih zmožnosti. Tudi druge tekmovalke niso dosegle časov blizu njihovim osebnim rekordom. Do SP-ja imam še nekaj časa, da se povsem pozdravim, pa tudi še nekaj treningov, da pridem nazaj v formo," je dejala Horvatova, ki je 8. februarja v Madridu s časom 52,22 sekunde izboljšala svoj prejšnji državni rekord.

"Moram reči, da sem zelo zadovoljen, tudi čas ni slab. Sem pa začel prepočasi prvih 200 m, tu sem izgubil kaj več, tako boljši čas kot mogoče zmago. A ne glede na vse sem zadovoljen s formo in tudi s svojimi predstavami v tej sezoni, tudi zadnje tekme so boljše, kot so bile lani. Z optimizmom grem na SP," je povedal Janežič. Pred Janežičem je bil v cilju le Fred Kerley (45,86), srebrn v ameriški štafeti 4 x 400 m na lanskem SP-ju. Tretji je bil Američan Dontavius Wright (46,36). Državni rekord je Janežič postavil 27. januarja na Dunaju, kjer je tekel 46,02 sekunde.

"Prvi krog pri moških na 400 m lahko ocenim kot sprehod, Janežič bi moral iti hitreje. Če bi bila proga 30 m daljša, bi zmagal. Horvatova pa je tretja v skupnem seštevku. Če bi nama to kdo ponudil pred sezono, bi oba podpisala, tudi za nastop na SP-ju, glede izjemno visoke norme mednarodne zveze. Tu je imela strašno konkurenco, še bolna je bila, pa včeraj smo bili od sedmih zjutraj do šestih zvečer na poti. A to je tudi dobro, ker se s tem ne bomo mučili pri selitvi v Birmingham. Imamo dovolj časa za nemotene priprave na SP," je dodal Rok Predanič, trener Horvatove in Janežiča.

