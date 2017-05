Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Celliphine Chepteek Chespol je v Eugenu postavila odličen čas v teku na 3.000 m z zaprekami. Foto: EPA Brittney Reese je v Eugenu skočila v daljino najdlje v tej sezoni. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub težavam z obutvijo najstnica tekla drugi najhitrejši čas do zdaj

Zaradi težav z vizumi nekaj atletov ob nastop

27. maj 2017 ob 10:12

Eugene - MMC RTV SLO/STA

18-letna Kenijka Celliphine Chepteek Chespol je na mitingu diamantne lige v Eugenu zmagala na 3000 metrov z zaprekami. Z 8:52,78 je postavila drugi najhitrejši čas v zgodovini.

Ko se je že zdelo, da Chespolova nima možnosti za zmago, saj je v predzadnjem krogu izgubila športni čevelj, tako da sta jo prehiteli Ruth Jebet, v Keniji rojena atletinja, ki tekmuje za Bahrajn, in rojakinja Beatrice Chepkoech. Čeprav si je morala popraviti obutev, se je zbrala, ujela tekmici in zmagala. Chepkoecheva je bila druga, svetovna rekorderka in olimpijska prvakinja Jebetova pa je v cilj prišla na tretje mesto.

V teku na 5000 metrov je Etiopijka Genzebe Dibaba skušala popraviti svetovni rekord sestre Tirunesh iz leta 2008. Svetovna prvakinja na 1500 m je zadnjih pet krogov pospešila in tekla sama v ospredju, a ji ni uspelo izboljšati ne svetovnega ne osebnega rekorda. Zmagala je s 14:25,22. V skoku v daljino je olimpijska prvakinja iz Londona 2012 Američanka Brittney Reese dosegla najboljši izid leta na svetu s 7,01 metra in premagala olimpijsko prvakinjo iz Ria 2016, rojakinjo Tianno Bartoletta. V metu kopja je zmagala Belorusinja Tatjana Haladovič, ki je s 66,30 metra premagala tudi olimpijsko prvakinjo 2016 Hrvatico Saro Kolak in češko svetovno rekorderko Barboro Špotakovo.

Zaradi težav z vizumi nekaj atletov ob nastop

Ruski tekač Sergej Šubenkov, svetovni prvak iz leta 2015 v teku na 110 metrov ovire, je bil eden od desetih atletov, ki zaradi težav z vizumom ne morejo nastopiti v Eugenu, so potrdili organizatorji mitinga. Direktor mitinga Tom Jordan je povedal, da Šubenkov in drugi atleti, ki večinoma prihajajo iz Afrike, niso dobili vizumov: "Potem ko leta in leta nismo imeli nobenih težav z vizumi, smo letos izgubili vsaj deset športnikov, ki ali niso dobili vizumov ali pa so jim ameriške oblasti vizume izdale prepozno."

Jordan je sicer dejal, da nihče od omenjenih atletov ne prihaja iz držav, za katere je ameriški predsednik Donald Trump ukazal začasno prepoved izdaje vizumov. "Nihče ne prihaja iz omenjenih držav, zato to ne more biti razlog. A nekaj se vsekakor dogaja," je povedal in dodal, da bodo organizatorji zahtevali uradno pojasnilo ameriške agencije za imigracijo in carine, da v prihodnosti ne bo več takšnih težav.

EUGENE, ženske 5.000 m (Ž): 1. G. DIBABA ETI 14:25,22 3.000 m zapreke (Ž): C. C. CHESPOL KEN * 8:58,78 Skok v daljino (Ž): 1. B. REESE ZDA * 7,01 Met kopja (Ž): 1. T. HALADOVIČ BLR 66,30 * - izid sezone



T. J.