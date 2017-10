Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Organizatorji Ljubljanskega maratona pričakujejo nov rekord trase. Foto: BoBo VIDEO Za zmagovalca Ljubljanske... Sorodne novice Na Ljubljanskem maratonu najmočnejša zasedba do zdaj Dodaj v

Letos prvič prehodi čez traso Ljubljanskega maratona

Nemoten dostop do UKC-ja

23. oktober 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec tedna bo Ljubljana v znamenju največje tekaške prireditve v Sloveniji. Zapore cest bodo nekje po prestolnici že od četrtka, največ pa jih bo v nedeljo.

Za 22. Ljubljanski maraton je v vseh kategorijah sobotnih in nedeljskih tekov prijavljenih več kot 28.000 tekačev. Prireditelji so za tekače in po enega spremljevalca zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami) ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije. Parkiranje bo mogoče na parkiriščih P+R na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah in nato z avtobusom v center.

Prireditelji obveščajo vse uporabnike ožjega ljubljanskega mestnega središča, da bo popolna zapora: Kongresnega trga (od četrtka od 8. ure do nedelje do 24. ure), Šubičeve ulice (od Prešernove ceste do Slovenske ceste, od sobote od 5. ure do nedelje do 24. ure), Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste, razen dovoza v GH Kongresni trg, od petka od 15. ure do nedelje do 22. ure), Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste, v soboto od 10.30 do nedelje do 20. ure), Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom v smeri proti Viču (v nedeljo od 10. do 14. ure), Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste – zaradi postavitve štartnih boksov, v nedeljo od 5. ure do 16. ure), garažne hiše Kongresni trg (v soboto od 10. do 18. ure in v nedeljo od 7. do 16. ure), parkirnih mest po trasi šolskih tekov (od petka do sobote do 19. ure), parkirnih mest po trasi maratona in polmaratona (v nedeljo od 8. do 16. ure), parkirnih mest na Vegovi ulici (od petka od 8. ure do nedelje 2017 do 24. ure), parkirnih mest na Vodnikovem trgu (v nedeljo od 0.00 do 24. ure), pakirnih mest v Rožni dolini in v mestnem središču (v nedeljo od 0.00 do 15. ure v Rožni dolini oz. 24. ure v mestnem središču)

V soboto od 10.30 do 18.00 ure za promocijski tek za 1. in 2. razred OŠ (600 m): Slovenska cesta, Cankarjeva cesta, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta; promocijski tek za 3.–5. razred OŠ (1350 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta; za šolski tek za OŠ (6.–9. razred, 1800 m) Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta; za šolski tek za SŠ in FUN TEK (3150 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta; za Lumpi tek na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg.

V nedeljo od 8. do 16. ure za traso rekreativnega teka: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj); za traso polmaratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV, III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj); za traso maratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV, III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Dolinškova ulica, Knezov štradon, Peruzzijeva ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Luize Pesjakove ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Za promet bodo zaprti priključki s severne obvoznice oz. avtoceste izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri in izvoz Dravlje – Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez. Za promet bodo tudi servisne ceste Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Za letošnji tek so prvič pripravili prehode čez traso in bodo omogočali promet v nekaterih križiščih. Čez traso bodo pooblaščeni spuščali, ko bo to varno za vse udeležence. V času maratona bo nemoten dostop do UKC-ja iz določenih smeri. Med popolno zaporo trase ljubljanskega maratona bo omogočeno prečkanje trase v naslednjih križiščih:

1. Center: Slovenska – Tivolska – Trg OF

2. Bežigrad: Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica po 10.00 uri

3. Bežigrad: Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica

4. Bežigrad: Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica

5. Bežigrad: povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente

6. Bežigrad: Slovenčeva ulica - Bevkova cesta

7. Šiška: Goriška ulica - Litostrojska ulica

8. Šiška: Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame

9. Šiška: Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica

10. Šiška: Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica

11. Šiška: Draga - Šišenska ulica - Pod hribom

12. Vič: Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II

13. Trnovo: Barjanska cesta - Cesta v Mestni log

14. Fužine: Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Nemoten dostop do UKC-ja bo ves čas maratona iz smeri:

Rudnik: AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto.

Trnovo: AC Ljubljana CENTER po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti.

Šiška: po Celovški cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Bežigrad: odvisno kje v Bežigradu stanujete, poglejte seznam možnih prečenj, do Topniške ulice, potem pa po Šmartinski cesti, na Njegoševo cesto.

Fužine: po Zaloški cesti, na Njegoševo cesto.

Vič in Rožna dolina: po AC v smeri Ljubljana CENTER, nato po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti ali po AC v smeri AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto ali po Cesti 27. aprila, Erjavčevi cesti, Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Center: na levi strani Dunajske (gledano proti Bežigradu) po Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto ali po Gosposvetski cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

