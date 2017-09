Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je sezono zaključila z metom, dolgim 57,31 m. Foto: EPA Tudi sama ne bi nastopila, če ne bi imela tega v pogodbi z zvezo. Vzela sem si že premor, ki ga nujno potrebujem. Tekmujem že od februarja in naslednji nastopi bodo že na zimskem DP-ju in nato evropskem zimskem pokalu v metih. Martina Ratej Maruši Mišmaš največji motiv prihodnje leto predstavlja člansko evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ljubljanski Mass pometel s konkurenco na atletskem pokalu

Začetek nedeljskega programa v močnem nalivu

10. september 2017 ob 19:55

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski Mass je zmagal v moški in ženski konkurenci na dvodnevnem atletskem pokalu Slovenije v Novi Gorici.

Martina Ratej (Kladivar) je v dežju, ki je motil drugi dan pokala, v metu kopja sezono končala s 57,31 m in bila s tem zadovoljna.

Ratejeva je bila z devetim mestom na svetovnem prvenstvu v Londonu avgusta letos najuspešnejša v slovenski reprezentanci. Povratnica po poškodbi Maruša Mišmaš (Mass) je sobotni zmagi v Novi Gorici na 5000 m dodala tudi drugo na 3000 m (9:30,52).

Tudi Jure Grkman je po slavju prvi dan v teku na stadionski krog drugi dan dodal zmago na pol krajši razdalji, na 200 m (21,46).

Začetek pokala v močnem nalivu

Po lepem in sončnem sobotnem prvem dnevu se je drugi dan pokala začel v močnem nalivu, zaradi katerega so odpovedali žensko tekmovanje v skoku s palico. Tako Tina Šutej, edina slovenska atletska finalistka lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, ni nastopila, prav tako pa je tek na 400 m ovire zaradi zdravstvenih razlogov odpovedala evropska mladinska podprvakinja Agata Zupin. Slednja je v Londonu na svojem prvem velikem članskem tekmovanju prišla v polfinale SP. Po sobotnem slavju na 400 m je imela nekaj težav že v cilju, kjer je bruhala, vse skupaj se ni izboljšalo in dan pozneje je dobila infuzijo.

Hribaršek slavil na 400 m z ovirami

Na 400 m ovire je pričakovano zmago slavil Peter Hribaršek (Kladivar, 54,77), ki je lahko v ciljni ravnini povsem popustil, saj mu tekmeci niso mogli preprečiti zmage. Jan Petrač je v taktičnem teku na 800 m prav v zaključku izjemno pospešil in brez težav zmagal, vendar se ni spustil niti pod čas dveh minut (2:00,48). V veliko manj hitrem zaključku, ta niti ni bil potreben, pa je po pričakovanjih med atletinjami slavila Jerneja Smonkar (Velenje, 2:08,05). Nejc Pleško (Olimpija) je zmagal v metu kladiva (71,58 m).

Ni bilo doseženih vidnejših izidov

Tudi v preostalih disciplinah ob koncu sezone, ko je večina praktično že prenehala trenirati, ni bilo doseženih vidnejših izidov, svoje pa je dodalo še slabo vreme. Tako se je prestavitev pokalne tekme kot druge najpomembnejše za državnim prvenstvom na sredino septembra, ko skoraj mesec dni v državi ni bilo pomembnejših članskih tekem, ni izkazala za ustrezno rešitev. Tudi najboljši slovenski rekorderji so priznali, da so nastopili zgolj zaradi pogodb z Atletsko zvezo Slovenije, v katerih je pokalna tekma obvezujoča.

Ratejeva ne bi nastopila, a podoba je pogodba

"Tudi sama ne bi nastopila, če ne bi imela tega v pogodbi z zvezo. Vzela sem si že premor, ki ga nujno potrebujem. Tekmujem že od februarja in naslednji nastopi bodo že na zimskem DP-ju in nato evropskem zimskem pokalu v metih. Glavni cilj naslednje sezone pa bo EP. Želim si ostati zdrava in nepoškodovana ter da nato naredim v finalu EP še preskok naprej glede na dosedanje izide," je pojasnila Ratejeva. Edina slovenska finalistka letošnje diamantne lige je pokalni nastop strnila z besedami: "Ni bilo slabo, cilj je bil največje možno število točk za klub, sezono pa sem končala že v Zagrebu na začetku meseca."

Mišmaševa trenira brez bolečin

Potem, ko ji je poškodba preprečila nastopa na olimpijskih igrah v Riu in lanskem evropskem prvenstvu, se je v drugi polovici te sezone na tekmovališča vrnila Mišmaševa, nekdanja evropska mladinska podprvakinja (2013). "Zaenkrat gre vse po načrtih, treniram brez bolečin. Vesela sem, da lahko sedaj normalno tečem. Danes in včeraj je bilo kot pred poškodbo, gre vse po načrtih. Vem sicer, da sem sposobna teči hitreje, toda danes sem dosegla enega najboljših časov v samostojnih tekih brez konkurence. Priprave pravzaprav potekajo za naslednjo sezono, ki se je že zelo veselim, saj se bom posvetila svoji najljubši disciplini, teku na 3000 m zapreke," pa je dejala 22-letna Mišmaševa, ki ji največji motiv prihodnje leto predstavlja člansko EP.

Na njem je bila pred dvema letoma že v finalu in v Zürichu zasedla 10. mesto na 3000 m zapreke, leto dni pozneje pa je bila dve mesti višje na tej razdalji brez ovir na dvoranskem EP-ju v Pragi.

