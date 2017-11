Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Geoffrey Kamworor je zmagovalec slovitega maratona v New Yorku. Foto: Reuters Sorodne novice Foto in video: Na Manhattnu z vozilom v ljudi, najmanj osem mrtvih Dodaj v

Po 40 letih maraton v New Yorku dobila Američanka

Geoffrey Kamworor zmagal pri moških z 2:10:53

5. november 2017 ob 18:46

New York - MMC RTV SLO, STA

Kenijec Geoffrey Kamworor in Američanka Shalane Flanagan sta zmagovalca 47. maratona v New Yorku.

Kamworor je dobrih 42 kilometrov premagal v dveh urah, 10 minutah in 53 sekundah. To je njegov največji uspeh na maratonski razdalji, sicer pa je bil svetovni prvak v polmaratonu in krosu. Na svetovnem prvenstvu v Pekingu leta 2015 je osvojil srebro na 10.000 metrov.

Njegov rojak Wilson Kipsang je zaostal tri sekunde, tretjeuvrščeni Etiopijec Lelisa Desisa pa je v cilj prišel z izidom 2:11:32.

Shalane Flanagan (2:26:53) je dobila svoj prvi veliki maraton, pred startom je celo dejala, da se bo poslovila, če preseneti vse in zmaga. Z drugim mestom se je na koncu morala zadovoljiti Kenijka Mary Keitany, ki je zaostala 61 sekund, Etiopijka Mamitu Daska pa je bila tretja.

Pred Flanaganovo je bila zadnja Američanka z zmago v New Yorku Miki Gorman leta 1977.

Newyorški maraton je potekal pod strogim varnostnim režimom zaradi nedavnega terorističnega napada. Dogodek tekačev ni prestrašil, nekaj odpovedi je sicer bilo, a se je v New Yorku vseeno zbralo več kot 50.000 tekačev iz 125 držav. Ob trasi pa naj bi se zbralo okoli 2,5 milijona ljudi.

T. O.