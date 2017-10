Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Boštjan Cesar

14. oktober 2017 ob 18:56

Verona - MMC RTV SLO

Ta reprezentanca ima zelo dobre igralce. Moramo pa tudi povedati in biti realni, da tudi reprezentance, ki so večje in močnejše od nas, niso odšle na evropsko prvenstvo.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar v intervjuju za TV Slovenija. Celoten intervju si boste lahko prebrali v nedeljo dopoldne. Cesar, ki nastopa za Chievo, še ni sprejel odločitve o nadaljnjem igranju za reprezentanco.