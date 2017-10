Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gregg Popovich

17. oktober 2017 ob 19:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Trump je brezčuten strahopetec, ki misli, da je lahko velik le, ko žali druge. V Beli hiši imamo patološkega lažnivca, ki intelektualno, čustveno in psihološko ni primeren za predsednika države, kar ve celoten svet.



Nesoglasja med ameriškimi športniki in ameriškim predsednikom se nadaljujejo, zadnji, ki je kritiziral Trumpa, je legendarni trener Gregg Popovich. 68-letnega Popovicha so močno razburile nedavne Trumpove besede, potem ko se je znašel pod udarom kritik, ker dva tedna po smrti štirih ameriških vojakov v Nigru ni poklical njihovih družin. Trump trdi, da tega nista počela niti njegova predhodnika Barack Obama in George Bush mlajši, kar pa je po mnenju Popovicha velika laž.

Popovich je od leta 1999 trener košarkarjev San Antonia. Pod njegovim vodstvom je teksaška zasedba kar petkrat slavila v severnoameriški ligi NBA, kar trikrat pa je bil izbran za trenerja leta v NBA. Zavoljo svojih izjemnih strokovnih dosežkov je postal tudi član košarkarske hiše slavnih v Springfieldu.