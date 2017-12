Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Jose Mourinho

26. december 2017 ob 18:24

Manchester - MMC RTV SLO

Sploh ne morem verjeti, da smo iz dveh strelov na vrata prejeli dva gola. Burnley je igral "bunker" 95 minut. Mi smo morali pošteno garati za dva gola. Ogromno smo vložili, izplen pa je bil mizeren. Dva gola sta res občutno premalo.

Ne strinjam se, da smo v krizi. Burnley v drugem polčasu ni resno prišel na našo polovico. Zaslužili smo si zmago tokrat in tudi v Leicestru. Morali bi osvojiti šest točk. Vseeno sem zadovoljen s pravim pristopom, v drugem polčasu smo se izkazali po zaostanku z 0:2.

Jose Mourinho je bil razočaran po remiju z Burnleyjem na Old Traffordu (2:2). Rdeči vragi so izgubili priključek z vodilnim mestnim tekmecem Cityjem po dveh remijih in imajo le še točko prednosti pred Chelseajem, BBC.