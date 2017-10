Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Mo Farah

31. oktober 2017 ob 10:37

London - MMC RTV SLO, STA

Alberta Salazarja ne zapuščam zaradi dopinških sumov. Če bi bilo tako, bi to že naredil. Vedno sem trdil, da striktno verjamem v čisti šport in da je treba kaznovati vsakega, ki krši pravila.

Če je šel Alberto čez mejo dovoljenega, bi šel takoj stran, ampak USADA ga sploh ni obtožila ničesar. Če bi dvomil o Albertu, ga ne bi zagovarjal ves ta čas. Salazarja zapuščam, ker smo se z družino odločili, da se bomo vrnili nazaj v London.

Zelo smo radi preživljali naša poletja tukaj, skupaj s Tanio sva prišla do zaključka, koliko smo ves ta čas pogrešali prijatelje in družino ter čas, ki smo ga preživeli z njimi, otroci so tudi zelo srečni tukaj. Želiva, da bi najini štirje otroci odrasli v Veliki Britaniji. To je prava stvar za našo družino. Tako projekt Nike Oregon kot Salazar imata sedež v ZDA, kar pomeni, da iz Londona ne bi več mogel nadaljevati našega sodelovanja.

Britanski atletski zvezdnik Mo Farah je končal dolgoletno sodelovanje z ameriškim trenerjem Albertom Salazarjem, ki mu očitajo, da naj bi nekaterim svojim atletom nudil nedovoljena poživila. Farah, štirikratni olimpijski prvak v teku na deset in pet kilometrov, je odločitev sporočil v pogovoru za tabloid The Sun. Trdi, da prekinitev sodelovanja ni posledica dopinških sumov, ki bremenijo Salazarja, temveč gre za njegovo osebno odločitev, da se bo v nadaljevanju kariere posvetil maratonom in da se bo skupaj z družino preselil v Veliki Britanijo. Zdaj 34-letni v Somaliji rojeni atlet je s Salazarjem začel sodelovati leta 2011, ko se je pridružil atletskemu kampu v Portlandu. Po koncu letošnje sezone se bo posvetil cestnim tekom, predvsem maratonom. Vir: STA