Paul Pierce

18. maj 2017 ob 18:28

Boston - MMC RTV SLO

Boston mora menjati prvi izbor nabora, ker mu trenutno ne more pomagati priti na vrh. Če lahko dobijo Georga, Butlerja ali Haywarda, morajo to izkoristiti.

Celticsi so imeli več kot 50 zmag in so bili prvo moštvo vzhodne konference. Na tem morajo zdaj graditi. Če lahko dobijo katerega koli od teh košarkarjev, naj se za to odločijo.

Legendarni košarkar Paul Pierce, ki je letos zaključil bogato kariero, je spregovoril o Boston Celticsih, ki trenutno igrajo v finalu Vzhoda, obenem pa so dobili prvi izbor letošnjega nabora. Krilni košarkar, ki je z Bostonom leta 2008 osvojil šampionski prstan, klubu, kjer je preživel 15 sezon, svetuje, da ta izbor – prvi naj bi bil organizator igre Markelle Fultz – menja za uveljavljenega igralca in tako skuša osvojiti naslov. Izpostavil je Jimmyja Butlerja iz Chicaga, Paula Georga iz Indiane in Gordona Haywarda iz Utaha. Ta izbor je Boston dobil prav zaradi menjave Pierca v Brooklyn leta 2013.. Vir: NBA.com